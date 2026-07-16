Saint-Joseph : coupures d'eau ce jeudi soir, des citernes à disposition de la population

L’éboulis survenu en début de semaine, dans les remparts de Saint-Joseph, contraint Sudéau à mettre en place un plan de coupure nocturne, afin de maintenir le niveau des réservoirs. Des perturbations sont ainsi à prévoir, à compter de ce jeudi 16 juillet 2026, à partir de de 20h30, et ce, jusqu'à 5 heures demain matin. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les secteurs suivants sont concernés par les coupures d'eau :

• Chemin Bénitier

• Route Départementale 33 (entre Rue du Lavoir et Chemin Aimé Turpin)

• Chemin Boulanger

• Rue du Lavoir

• Chemin Amelie Lebon

• Chemin Corbeille d’Or

• Chemin des Anémones

• Et toutes les voies adjacentes

• Chemin Aimé Turpin

• Chemin Olivar

"En fonction de l’évolution de la situation, ce plan de distribution d’eau sera réactualisé", précise Sudéau. "Toutefois, des manques d’eau et des baisses de pression sur le réseau pourraient être constatés tout au long de la journée sur ces mêmes secteurs".

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- Des citernes à disposition de la population -

Sudéau informe également ses abonnés que des citernes ont été positionnées sur la commune de Saint-Joseph, afin de pallier les éventuelles coupures d’eau en journée dans les secteurs suivants :



• École Jean Petit

• Terrain de football de Jean Petit

• Labyrinthe Enchanté – Grand Coude

• Parking de l’Usine à Thé – Grand Coude

• Église de Grand Coude

• Chemin Captage

• Chemin Grosset

• Chemin Fruit à Pain

• Angle de la Départementale

La ville de Saint-Joseph a, elle aussi, mis des citernes à disposition de ses administrés.



Au total, 10 citernes, à raison de deux par site, sont mises à disposition de la population :

• Maison pour tous de Jean-Petit

• Stade Jean-Benoit Duchemann

• Cité Vandas

• Labyrinthe En-Champ-Thé

• Usine à thé

Attention toutefois : cette eau n'est pas potable. Elle "ne doit en aucun cas être consommée ni utilisée pour la préparation des aliments".

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). "Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée", insiste Sudéau. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

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