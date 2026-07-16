Coopération régionale : les Seychelles vers un partenariat avec Royal Bourbon

Les conseillers régionaux Pascal Plante, délégué à l'internationalisation des entreprises et Jean-Bernard Maratchia, délégué aux affaires agricoles ont accompagné le ministre des finances des Seychelles, Pierre Laporte, dans une visite du site de production du groupe Royal Bourbon ce mercredi 15 juillet 2026 (Photo : Région réunion)

La visite a permis de découvrir le savoir-faire de Royal Bourbon et d'échanger autour des opportunités de coopération entre La Réunion et les Seychelles.

Dans un contexte où les Seychelles, confrontées aux enjeux liés à leur insularité et aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement internationales, les discussions ont porté sur les perspectives de futurs partenariats économiques, souhaitant renforcer leur autonomie en diversifiant leurs sources d'approvisionnement et en développant des coopérations régionales durables.