À retenir ce soir : Melvine Malard, Derichebourg en grève, déchets retirés, ossements de Delphine Jubillard et Sainte-Rose

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi soir 16 juillet 2026 : - Football : la Réunionnaise Melvine Malard quitte Manchester United pour Chelsea - [Photos - Vidéo] Saint-Pierre et Petite-Île : les salariés de Derichebourg-OI poursuivent leur grève - 15 tonnes de déchets retirées de la nature en 24 heures à La Réunion - Meurtre de Delphine Jubillar : des ossements retrouvés près de Cagnac-les-Mines - Sainte-Rose : la municipalité interdit l'organisation de cérémonies religieuses dans des habitations privées

Après deux saisons, l’attaquante internationale française Melvine Malard va quitter Manchester United mais reste en Angleterre et va rejoindre Chelsea.

Depuis ce lundi 13 juillet 2026, des employés de l’entreprise Derichebourg-OI, chargée de la collecte des déchets sur plusieurs communes de l'île, sont en grève. Ils déplorent le manque de dialogue social entre les salariés et la direction lors des dernières Négociations Annuelles Obligatoires (NAO). Dans la même journée, la Civis annonçait une forte perturbation des tournées de collecte à Saint-Pierre et Petite-Île, conséquence de la mobilisation. "Un service minimum sera assuré afin de limiter les nuisances", précisait toutefois la collectivité.

Le samedi 11 juillet 2026, de jour comme de nuit, était organisée une opération de ramassage de déchets à travers La Réunion. Au total, près de 15 tonnes de déchets ont été retirées de la nature en seulement 24 heures. Cette action était portée par Hugo et Nono (Hugo et Nono Voyage) et l’association Prop’Reunion, avec pour objectif de sensibiliser le grand public à la problématique des dépôts sauvages et des déchets abandonnés.

Des ossements ont été retrouvés jeudi dans le Tarn à l’emplacement indiqué aux enquêteurs par Cédric Jubillar pour retrouver le corps de son épouse Delphine, disparue depuis fin 2020, dont il a avoué être à "l’origine de la mort", selon la justice.

La ville de Sainte-Rose a décidé ce mercredi 15 juillet 2026, de prendre deux arrêtés municipaux interdisant l'organisation de cérémonies religieuses dans des habitations privées. Selon la municipalité, cela a été fait "dans le but de protéger les riverains contre les troubles, désordres et nuisances multiples et divers répétés". Une décision qui inquiète les associations.