Tour Voile 2026 : l'équipage La Réunion à Cherbourg avant le lancement de la course

L'équipage La Réunion est désormais au complet, pour cette première étape à Cherbourg-en-Cotentin, point de départ de la première étape du Tour Voile 2026. Après quelques jours à Lorient, les marins réunionnais abordent avec confiance les derniers moments avant l'ouverture officielle de la compétition.

Le convoyage vers Cherbourg s'est effectué en deux groupes. À bord du Figaro 3, Léo Jean-Albert et Lorenzo Palazzi ont assuré l'acheminement du bateau depuis Lorient. Une traversée réalisée en un peu moins de 48 heures.

Pendant ce temps, Aurélien Barthélémy, Eve Durbant, Ylona Jaud, une invitée de l'équipage La Réunion ont rejoint la Normandie par la route depuis Lorient. Gabriel Jean-Albert a quant à lui retrouvé directement le groupe à Cherbourg.

"On vient tout juste d'arriver à Cherbourg. Léo Jean-Albert et Lorenzo Palazzi sont arrivés ce matin autour de 5h30-6h00 en bateau. Avec Eve Durbant et Ylona Jaud, nous sommes arrivés vers 13h-13h30 en camion", explique Aurélien Barthélémy.

- Deux jours pour peaufiner les derniers réglages -

À peine arrivés, les marins se sont immédiatement attelés à la préparation du bateau : installation des voiles de course, vérifications techniques et préparation des contrôles de sécurité, tout en composant avec une météo particulièrement chaude pour la région.

Aurélien Barthélémy : "Le programme d'aujourd'hui, c'est la préparation du bateau, les contrôles de sécurité et surtout se mettre à l'abri de la chaleur. Il fait 32 à 33 degrés à Cherbourg, voire parfois plus", dit-il.

Les journées des 24 et 25 juin seront consacrées aux entraînements et aux derniers ajustements avant les premières régates. "On va avoir un peu de préparation matérielle mais surtout beaucoup de préparation personnelle d'équipage : se caler entre nous, faire les derniers ajustements sur la communication et l'organisation, et naviguer autant que possible", détaille Aurélien Barthélémy.

Si les prévisions de vent restent faibles pour la première journée d'entraînement, les conditions devraient être plus favorables dès jeudi.

La fin de journée marquera également une étape importante avec le briefing sécurité officiel du Tour Voile, suivi du pot d'accueil et des photos d'équipage.

- Une équipe prête et sereine -

À quelques jours du coup d'envoi, l'état d'esprit est positif au sein de l’équipage La Réunion. "Je me sens bien. J'ai moins d'excitation que les années précédentes parce que j'ai aussi moins de stress. Je me sens prêt, on a fait le travail sur le bateau. Tout le monde est là, tous ceux qui doivent être là sont là. Je sens une bonne énergie au sein de l'équipage et j'ai très hâte d'y aller. Je pense être dans le bon état d'activation", confie Aurélien Barthélémy.

Même enthousiasme du côté d'Eve Durbant, qui retrouve le Figaro 3 après une récente participation au Sea N'Elles WLS Trophy de Lorient, les 20 et 21 juin dernier, une épreuve 100 % féminine disputée en J80 avec un équipage féminin 100% réunionnais. "Cela s'est très bien passé, même mieux qu'attendu. Nous terminons 3ème et demi après avoir été à égalité de points avec les troisièmes.'



Pour Gabriel Jean-Albert, régleur des voiles d'avant, l'envie de reprendre la compétition est également palpable. "Avec cette chaleur, je suis pressé d'aller sur l'eau pour être mieux qu'à terre. On vit un peu au ralenti, comme en plein été à terre à La Réunion. C'est une ambiance assez inhabituelle pour ces contrées nordiques. Mais surtout, ça va être chouette de reprendre le chemin de la régate et de le faire avec toute l'équipe réunie."

Pour les régates côtières et parcours construits disputés à Cherbourg, l'équipage sera composé de :

● Aurélien Barthélémy à la barre

● Lorenzo Palazzi en numéro 1

● Gabriel Jean-Albert aux réglages des voiles

● Ylona Jaud au poste de floater

Pour la première grande étape offshore entre Cherbourg et Saint-Malo, avec un parcours passant au sud de l'Angleterre puis autour des îles Anglo-Normandes, l'équipage sera constitué de :

● Léo Jean-Albert à la barre

● Lorenzo Palazzi en numéro 1

● Jules Delpech aux réglages

● Eve Durbant au poste de floater

www.imazpress.com/[email protected]