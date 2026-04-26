Festival des sens : pou met an lér les producteurs des hauts de l'ouest

Pour la 3ème année consécutive, le festival des sens revient du dimanche 3 au samedi 16 mai 2026 pour mettre en avant l'agritourisme dans l'Ouest, à Dos d'Âne, Saint-Leu, Trois-Bassins et Saint-Paul. "Cette année, nos visiteurs auront la chance de découvrir la richesse du territoire à travers des journées de découverte, des exploitations, des produits 100% péi, de la culture raisonnée et surtout mettre en lumière le savoir-faire de nos producteurs locaux et l’intérêt de privilégier la production en circuit court" écrit l'Office de Tourisme de l'Ouest dans un communiqué (Photo d'illustration www.imazpress.com)

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Dimanche 3 mai



Découverte de l’horticulture à Dos d’Âne : Journée de visite dans le village, les exploitations agricoles, horticoles et rencontre des agriculteurs. Moments de partage lors de différents ateliers et transmission du savoir-faire.

Samedi 9 mai

Immersion à la myciculture à la Chaloupe Saint-Leu : Découverte d’une exploitation de pleurotes à Saint-Leu. Initiation à la distillerie des plantes aromatiques et médicinales, d’une exploitation de café, suivi d’une balade au centre équestre.

Dimanche 10 mai



Dégustation de produits péi transformés : Aperçu de la préparation de produits transformés dans les ateliers. Récolte de légumes et préparation de petits plats au feu de bois. Immersion dans l’histoire du riz, sa production, en passant par ses méthodes de tri et de préparation.

Samedi 16 mai

Balade dans une distillerie à Saint-Paul : Journée de visite d’exploitation arboricole et maraîchère. Expérience immersive dans les ateliers de production artisanale du rhum arrangé et découverte d’un jardin lontan qui regorge de fruits, légumes et cache une riche histoire de culture.

Toutes les informations et réservations sont à retrouver sur le site www.ouest-lareunion.com ou dans les bureaux d’information touristique à Saint-Gilles, Saint-Leu et Le Port.

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