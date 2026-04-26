À retenir ce soir : Incendie, pas de grève lundi, champion de muay thai, Ras Natty Babby et concours d'éloquence

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 26 avril 2036 : - Saint-Paul : violent incendie dans un entrepôt à Cambaie, une épaisse fumée toujours visible ce dimanche matin - Carburants : pas de mobilisation lundi, les professionnels de la route attendent un geste des pétroliers - Muay thaï : Tidjy Julienne Lamy sacré champion de l’océan Indien, le jour de son anniversaire - Maurice : Ras Natty Baby, figure emblématique du seggae, est décédé à 71 ans - Concours d'éloquence : Matys Hoareau représentera La Réunion à la finale nationale

Un violent incendie a éclaté dans un entrepôt de la zone industrielle de Cambaie à Saint-Paul vers 22h ce samedi 25 avril 2026. Les flammes ont immédiatement embrassé le bâtiment. Plusieurs casernes de pompiers sont intervenues pour tenter de maîtriser le sinistre. A 8h ce dimanche matin, les pompiers étaient toujours sur place. Une une imposante fumée continuait de se dégager de l’entrepôt.

Réunis ce dimanche 26 avril 2026, les membres de l’intersyndicale des professionnels de la route ont choisi de temporiser. Faute de réponses concrètes des compagnies pétrolières, aucune mobilisation n’est prévue ce lundi, dans l’attente d’éventuelles annonces.

Le jeune combattant réunionnais Tidjy Julienne Lamy a remporté, ce week-end du 25 et 26 avril 2026, à l’île Maurice, la ceinture de champion de l’océan Indien - World Muaythai Organization (WMO). Un nouveau titre qui s'ajoute au palmarès de la famille déjà bien connue dans le monde des sports de combat.

Le chanteur mauricien Ras Natty Baby, pionnier du seggae, est décédé ce dimanche 26 avril 2026. Il s'est éteint à l’âge de 71 ans, après une hospitalisation en soins intensifs. Une disparition qui suscite une vive émotion dans l’océan Indien, où l’artiste laisse une empreinte musicale et engagée majeure.

Lauréat de la première édition du concours d’éloquence organisé par l’association "De La Réunion aux Grandes Écoles" (DRGE), Matys Hoareau portera les couleurs de l’île lors de la finale nationale prévue le 30 mai 2026 à Paris.