Maurice : Ras Natty Baby, figure emblématique du seggae, est décédé à 71 ans

Le chanteur mauricien Ras Natty Baby, pionnier du seggae, est décédé ce dimanche 26 avril 2026. Il s'est éteint à l’âge de 71 ans, après une hospitalisation en soins intensifs. Une disparition qui suscite une vive émotion dans l’océan Indien, où l’artiste laisse une empreinte musicale et engagée majeure. (Photo DR)

Le monde de la musique est en deuil. Joseph Nicolas Eimilien, plus connu sous le nom de Ras Natty Baby, est décédé ce dimanche, après une dégradation de son état de santé, malgré une prise en charge intensive à l’issue d’une intervention cardiaque.

Selon un communiqué de l’OMCA Foundation, association caritative basée à Maurice, l’artiste avait subi une opération jugée techniquement réussie, avant de connaître "une instabilité hémodynamique sévère" et "une défaillance multi-organes". Malgré les efforts des équipes médicales, il n’a pas survécu.

Sur les réseaux sociaux, l’émotion est palpable. "C’est avec une immense tristesse et le cœur lourd que nous apprenons aujourd’hui le départ de notre grand frère, Ras Natty Baby, figure majeure du seggae", peut-on lire sur la page officielle de l’artiste.

- Un pionnier du seggae -

Ras Natty Baby était l’une des figures fondatrices du seggae, ce courant musical né à Maurice dans les années 1980, mêlant reggae et séga, et profondément ancré dans les luttes sociales. À travers ses textes et ses compositions, il s’est imposé comme une voix engagée, au service du vivre-ensemble et de la justice sociale.

"Ras Natty Baby nous a quittés, mais son message, sa voix et ses vibrations resteront à jamais gravés dans l’âme de notre île", poursuit la publication, saluant "un grand soldat de la culture".

- Un passage à La Réunion en 2025 -

L’artiste s’était encore produit récemment à La Réunion. En décembre 2025, il était en résidence sur l’île, où il avait donné plusieurs concerts, notamment à Trois-Bassins et à Saint-Joseph. À 71 ans, il poursuivait son engagement artistique, partageant avec le public réunionnais une musique toujours porteuse de sens.

Sa disparition marque la fin d’une époque pour le seggae, mais son héritage musical, lui, devrait continuer de résonner bien au-delà des frontières de l’océan Indien.

"Repose en paix, Soldat. Ton héritage ne s’éteindra jamais", conclut l’hommage publié en ligne ce dimanche après-midi.

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