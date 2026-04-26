À la une de ce lundi : carburants, tirs au gala de la presse, Ras Natty Baby, festival des sens, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 27 avril 2026 : - Carburants : toujours l'attente... après une semaine de réunions infructueuses - Tirs au gala de la presse à Washington : le suspect visait des responsables de l'administration Trump - Maurice : Ras Natty Baby, figure emblématique du seggae, est décédé à 71 ans - Festival des sens : pou met an lér les producteurs des hauts de l'ouest - Contrôles routiers : les gendarmes relèvent 55 infractions et retirent 6 permis - La pa Météo France i di, sé zot i di - le retour du soleil (Photo www.imazpress.com)

A quelques heures d'une probable augmentation des prix et alors que les professionnels de la route ont décidé de ne pas se mobiliser ce lundi 27 avril 2026, les tensions liée à la flambée des prix des carburants planent toujours. Réunions en chaîne, absence de réponses concrètes et silence des pétroliers : retour sur ses dernières semaines de crise.

Le tireur qui a tenté de faire irruption dans un gala de la presse à Washington en présence de Donald Trump cherchait à assassiner de hauts responsables de l'administration américaine, ont indiqué les autorités dimanche, au moment où les violences politiques se multiplient aux Etats-Unis.

Le chanteur mauricien Ras Natty Baby, pionnier du seggae, est décédé ce dimanche 26 avril 2026. Il s'est éteint à l’âge de 71 ans, après une hospitalisation en soins intensifs. Une disparition qui suscite une vive émotion dans l’océan Indien, où l’artiste laisse une empreinte musicale et engagée majeure.

Pour la 3ème année consécutive, le festival des sens revient du dimanche 3 au samedi 16 mai 2026 pour mettre en avant l'agritourisme dans l'Ouest, à Dos d'Âne, Saint-Leu, Trois-Bassins et Saint-Paul. "Cette année, nos visiteurs auront la chance de découvrir la richesse du territoire à travers des journées de découverte, des exploitations, des produits 100% péi, de la culture raisonnée et surtout mettre en lumière le savoir-faire de nos producteurs locaux et l’intérêt de privilégier la production en circuit court" écrit l'Office de Tourisme de l'Ouest dans un communiqué.

Ce week-end, du 25 au 26 avril 2026, les gendarmes de La Réunion ont relevé 55 infractions sur les routes réunionnaises dont 3 alcoolémies et 7 conduites sous stupéfiants. 6 permis ont été retirés et 3 véhicules immobilisés.

Après les jours agités, Matante Rosina nous annonce une belle accalmie pour ce lundi 27 avril le ciel devrait être majoritairement dégagé sur l'ensemble l'île. Une journée bien plus agréable après les turbulences du week-end. Les températures restent agréables.