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L'application Triali permet de récompenser les gestes éco-responsables

  • Publié le 28 septembre 2026 à 11:18
  • Actualisé le 28 septembre 2026 à 11:22
Canette, bouteilles d'eau et briques de lait dans une poubelle de tri sélectif avant leur recyclage

En quelques étapes, l'application Triali vous permet de transformer vos gestes éco-responsables en récompenses. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo d'illustration AFP)

Tri, Application, Récompense

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