La 10ème et dernière édition du festival TamTam bat son plein

Pour cette 10e et ultime édition de TamTam, festival international de marionnettes et de théâtre visuel, la programmation aux formes multiples se veut le reflet de la vitalité et de la diversité des Arts de la Marionnette contemporaine. Rendez-vous jusqu'au 11 octobre dans l'Ouest mais pas que ! (Photos V.W. et DR)

Séquence émotion ce mardi 3 otobre 2023 lors de la présentation de la 10e et ultime édition de TamTam, dans la salle polyvalente du Ruisseau, à Saint-Paul, et transformée pour l’occasion en théâtre éphémère durant une semaine.

Une page se tourne en effet pour ce festival imaginé par Vincent Legrand et le théâtre des Alberts, compagnie créée en 1994…

L’aventure démarrée en 2009 - qui fut un véritable succès - avait pour but de faire découvrir tous les imaginaires, formes et univers marionnettiques, mais aussi de former les artistes et soutenir la création afin d’ancrer la marionnette à La Réunion.

Dix éditions plus tard ponctuées de quelques aléas, revenir au Ruisseau a une très forte valeur symbolique pour Vincent Legrand puisque la philosophie de TamTam a toujours été de favoriser la transmission du spectacle vivant et du théâtre de marionnettes au plus grand nombre par des actions de décentralisation.

- Programmation estive et conviviale -

Car si le cœur battant de TamTam se trouve à l’Ouest - spectacles, ateliers artistiques, formations, conférences, rencontres entre les artistes et le public - le festival a déjà débuté depuis le 29 septembre par des spectacles décentralisés notamment à la Cité des Arts, aux Bambous, à la Cité du Volcan, au théâtre Luc Donat…

Cette année, la programmation se veut festive et conviviale avec pas moins de neuf spectacles de neuf compagnies en provenance de métropole, Mayotte, Comores, Belgique et bien sûr La Réunion !

Particularité de cette édition 2023, les marionnettes rencontreront sur scène le hip hop, le jazz, l’opéra et les comptines. Avec toute leur poésie, elles danseront en symbiose avec les corps des marionnettistes, plongeront dans l’océan - Récif, la dernière création des Alberts nous emmènent au cœur de la beauté et de la complexité du récif corallien - ou dans la mare, parcourront notre inconscient à travers ombre et lumière...

Bref, des spectacles qui invitent au lâcher-prise, à la fantaisie, à l’écoute et à l’expression des problématiques individuelles et sociétales, mais surtout des spectacles accessibles à tout public dès 3 ans…

Sans oublier des concerts (Wonderbarass 974, Maya Kamaty et Pigment), des projections de films, et quelques surprises çà et là. Un petit conseil, ouvrez l’œil et le bon !

• Ils ont dit...

- Vincent Legrand, théâtre des Alberts



Ce fut une décision très difficile à prendre, mais l’organisation d’un festival demande beaucoup d’énergie. Je passe la main mais je continuerai à accompagner la compagnie encore quelque temps.

Au-delà des rencontres extraordinaires, ces dix éditions auront permis de démocratiser les arts de la marionnette à La Réunion, c’est quelque chose qui m’anime depuis une trentaine d’années, le bilan est donc plus que positif.

La décentralisation dans les quartiers fait partie de l’ADN de TamTam qui a une forte valeur sociale. Ce sont des liens qui se créent et qu’il faut préserver et j’espère de tout cœur qu’on retrouvera des événements dédiés à la marionnette dans les années à venir.

- Suzelle Boucher, en charge de la Culture à la mairie de Saint-Paul



C’est toujours émouvant de lancer un festival d’autant plus lorsqu’il s’agit de la dernière édition. TamTam est un événement exceptionnel intergénérationnel qui a connu un réel engouement dès son lancement en 2009 et qui a offert énormément de bonheur.

Je salue l’équipe des Alberts, tous les bénévoles et les artistes qui ont œuvré avec passion et détermination pour contribuer à la magie du spectacle et au renouveau artistique et culturel de notre commune classée Ville d’Art et d’Histoire.

Nous emportons avec nous tous les souvenirs, les émotions et les leçons de ce voyage extraordinaire et sommes reconnaissants que Saint-Paul ait été une étape de ce beau périple artistique.

- Béatrice Sigismeau, 4e vice-présidente du Département



TamTam est un très bel espace de découverte et ce fut une réelle satisfaction pour le Département d’accompagner cet événement. La culture doit être sans cesse encouragée et ouverte à tous, sous toutes ses formes, elle doit favoriser l’expression artistique libre et universelle. Ce festival en est un bel exemple.

• Où voir Tam Tam

À Saint-Paul et dans les communes de Territoire de l’Ouest, dans la salle polyvalente du Ruisseau, à Lespas, La Cerise, à la salle de conférence du front de mer, au Hangar, au Conservatoire de Saint-Denis. Mais aussi dans d’autres salles dans le cadre de rétrocessions à la Cité des Arts, aux Bambous, au théâtre Luc Donat et à la Cité du volcan.

Toute la programmation sur https://tamtam.re

