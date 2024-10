Le président du Territoire de l'Ouest réagit à la disparition d'Abdéali Goulamaly

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition de Monsieur Abdéali Ibrahim Goulamaly. J’adresse mes sincères condoléances et mon soutien à sa femme, ses enfants, ses proches, ses amis et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu l’honneur de croiser son chemin. Abdéali Goulamaly était un visionnaire, un grand homme ! (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Arrivé sur l’île au début des années 70, il fonde la société Mauvilac, l’un des piliers de l’économie locale, et n’aura de cesse de créer des entreprises innovantes et dynamiques oeuvrant ainsi au développement de La Réunion. Plus qu’un industriel, Abdéali Goulamaly a contribué au rayonnement social, culturel et sportif de l’île.

Pionnier des télécommunications, il introduit le téléphone mobile à La Réunion en 1993 en fondant la Société réunionnaise de radiotéléphone (SRR), filiale de SFR. Parallèlement, il devient acteur du secteur culturel en cofondant Pipangaï, société de production de dessins animés, et en assumant jusqu’au bout la présidence du Kabardock, salle de spectacles emblématique du Port.

Son engagement pour le bien commun s’étendait aussi aux institutions. Premier président du Conseil de Développement du Territoire de l’Ouest, en 2007, il contribua activement à faire de cette instance un espace de dialogue essentiel pour un développement harmonieux. Nommé président d’honneur en 2022, il n’a eu de cesse de rappeler l’importance d’une approche collaborative et visionnaire pour relever les défis du territoire.

Visionnaire, audacieux, généreux, Abdéali Goulamaly a incarné les valeurs d’engagement et d’ouverture. Il a su, par son regard de chef d’entreprise, orienter le développement vers une prospérité inclusive, soucieuse de l’avenir de notre jeunesse et de la préservation de notre patrimoine commun.

À La Réunion, nous garderons de lui le souvenir d’un homme dont l’esprit entrepreneurial, la détermination et la générosité resteront à jamais gravés dans l’histoire de notre territoire. Au nom de tous les élus et les agents du Territoire de l’Ouest, je rends hommage à Monsieur Abdéali Ibrahim Goulamaly et exprime ma gratitude pour l’héritage inestimable qu’il nous laisse.

Que son exemple nous inspire tous pour construire une île unie et tournée vers l’avenir.