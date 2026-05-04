Le Territoire de l’Ouest renforce ses liens avec l’Inde

Ce samedi 2 mai 2026, le Territoire de l’Ouest a accueilli une délégation de chefs d’entreprise indiens originaires de l’État du Tamil Nadu, aux profils divers et variés, issus notamment des secteurs de l’immobilier, du tourisme, de l’hôtellerie, de la technologie et de l’agriculture "afin d’échanger autour de la stratégie de développement économique du territoire et des perspectives de coopération internationale" écrit l'intercommunalité de l'Ouest dont nous publions le communiqué ci-desssous (Photo T.O.)

Accueillie par Olivier Hoarau, vice-président du Territoire de l’Ouest en charge de l’économie, Henry Hippolyte, vice-président en charge de l’économie sociale et solidaire, et d’Annick Letoullec, élue communautaire.

Cette visite a permis de présenter les grands axes de développement et de travail portés par l’intercommunalité, notamment en matière d’accueil des entreprises, d’aménagement de zones économiques, le projet de pôle d’innovation et d’ouverture vers les marchés internationaux.

Des acteurs économiques du territoire étaient également présents pour partager leur expérience, échanger avec la délégation et proposer une démonstration concrète de leur savoir-faire en matière d’agritourisme.

Parmi eux, Emmanuel Dardi, de Délices Ô Fruits, a rappelé l’importance du lien entre production locale et valorisation du territoire : "l’agriculture, c’est aussi l’occasion d’ouvrir nos portes au tourisme, pour faire découvrir notre savoir-faire directement sur site".

Cet échange a permis au Territoire de l’Ouest d’affirmer sa volonté de renforcer son attractivité économique et de favoriser les coopérations avec les acteurs économiques de la zone océan Indien.

"Cette visite est une opportunité à saisir. Elle nous permet de présenter les atouts du Territoire de l’Ouest, d’ouvrir le dialogue avec des chefs d’entreprise indiens et d’envisager de nouvelles coopérations économiques entre La Réunion et l’Inde", souligne Olivier Hoarau.

Cette rencontre ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour développer des passerelles entre les entreprises réunionnaises et indiennes.