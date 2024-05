Saint-Paul : embarquez dans la vie d'un agriculteur avec le Festival des Sens

Ce samedi 4 et dimanche 5 mai 2024 se déroulera la première édition du Festival des Sens dans les Hauts de la ville de Saint-Paul. Le temps d’une journée, embarquez dans la vie d’un agriculteur et découvrez ce métier de l’intérieur. Pour animer ce week-end, plusieurs activités seront prévues, telles que des jeux olfactifs dans une distillerie, une balade en cheval et poney et une visite à la ferme. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)

"Notre mission : satisfaire vos nouvelles envies de voyage en donnant plus de sens à vos sorties, en organisant des rencontres riches de partages et de transmission avec des personnes ressources, passionnées et passionnantes, le tout grâce à une immersion authentique dans un environnement encore bien sauvegardé", indique l'Office de Tourisme de l'Ouest.

- Infos pratiques -

Tarif unique : 35€ (à partir de 4 ans) incluant toutes les visites, les dégustations et le déjeuner.

Il est possible de réserver un pack le samedi et un autre le dimanche, afin de passer la nuit en gîte ou chambre d’hôtes.

Deux autres éditions sont prévues durant ce mois de mai:

Samedi 11 et dimanche 12 mai à Dos D'âne

Samedi 18 mai à Saint-Leu et Trois-Bassins

Plus d'informations : Office de Tourisme de l'Ouest