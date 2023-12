Le Territoire de l'Ouest expérimente le transport nocturne à la demande

"Transport nocturne à la demande, nouveaux vélos à la location, protection du littoral, développement des hauts, des services publics en plein essor dans l’Ouest" c'est ainsi que le Territoire de l'Ouest commente les décisions prises par son conseil communautaire ce mercredi 29 novembre 2029. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'intercommunalité (Photo TCO)

Sous la présidence d’Emmanuel Séraphin, les élus du Conseil communautaire ont eu à se prononcer sur l’expérimentation d’un service de transport nocturne à la demande pour permettre la circulation des travailleurs et des noctambules ; le renforcement de la flotte de vélos à assistance électrique de Mobi'Ouest ; la présentation de la Stratégie Économie Sociale et Solidaire du Territoire de l’Ouest 2023-2027 ou encore le nouveau TERH GAL OUEST 2024 – 2027.

Il était également question de la mise en place de la nouvelle stratégie déchets pour 2024 et du programme d’actions 2023 – 2028 de la stratégie locale de Gestion Intégrée du trait de côte.

• Transports

Un service de transport nocturne à la demande expérimenté pour permettre la circulation des travailleurs et des noctambules.

Cette expérimentation émane d’un souhait de l’intercommunalité appuyée par les résultats d’une étude de l’UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), sur les freins à l’emploi dans l’Ouest.

En effet, beaucoup de jeunes sont contraints de refuser les emplois faute de transport leur permettant sereinement de rentrer chez eux. Cela est d’autant plus criant pour les candidats habitants dans les hauts.

Réservé aux usagers majeurs, ce nouveau service fonctionnera tous les jours de 20h à 3h du matin, partant des hauts de Saint-Paul vers la station balnéaire. Les usagers intéressés réserveront leur place via une application dédiée. Les élus du Conseil Communautaire ont salué unanimement ce nouveau service et validé son tarif à 5 euros le voyage.

Renforcement de la flotte de vélos à assistance électrique du service Mobi'Ouest



Face au succès du service de location de vélo à assistance électrique, Mobi’Ouest, le Conseil communautaire a validé l’acquisition de 100 vélos tout terrain à assistance électrique supplémentaires, afin de réduire le délai d’attente des usagers du territoire.

Ces vélos seront équipés de puces de géolocalisation afin de réduire les pertes et vols.

Un budget de 460.000 euros sera consacré à cette action en 2024. Aujourd’hui, le service Mobi’Ouest comprend 425 vélos urbains à assistance électrique ; 125 vélos tout terrain à assistance électrique tout terrain ; des sièges bébé ; des babies-van ; un fourgon équipé pour les interventions et l’évènementiel ; une maison Mobi’Ouest dédiée située sur la chaussée Royale à Saint-Paul et une plateforme de réservation en ligne.

Sur un total de 550 vélos à assistance électrique avec 55 vélos de réserve.Le président du Territoire de l’Ouest a annoncé qu’une réflexion sur l’aide à l’acquisition de vélos était en cours. Le Territoire de l’Ouest viendrait en complément de l’aide déjà octroyé par les communes.

• Economie et insertion

Présentation de la Stratégie Économie Sociale et Solidaire du Territoire de l’Ouest 2023-2027

Accompagné de la CRESS (chambre régionale de l'économie sociale et solidaire), le Territoire de l’Ouest a organisé des ateliers collaboratifs pour identifier des axes de soutien à l’économie sociale et solidaire (ESS) en lien notamment avec le projet de territoire #ouest2040 et la Stratégie Régionale de l’ESS (économie sociale et solidaire).

Ces ateliers ont réuni 107 participants (dont 20% d’élus, 50% d’agents territoriaux et 30% de structures de l’ESS) et ont permis de construire une nouvelle stratégie pour le territoire, que les élus communautaires ont validée. Cette stratégie s’appuie sur 3 piliers de soutien à l’économie sociale et solidaire :

- diversifier les ressources des structures de l’ESS

- outiller l’animation territoriale

- accompagner le développement de projets structurants et à impacts durables pour le territoire

TERH GAL OUEST : Nouveau partenariat 2024 - 2027 entre la Communauté d'agglomération, la Chambre d'agriculture et la Chambre de métiers et d'artisanat

Le 17 juillet dernier, la candidature du Territoire de l’Ouest et de ses partenaires a étéretenue par le Conseil Départemental pour la gestion des fonds européens LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) pour les hauts de l’Ouest sur la période 2023 – 2027.

Ce partenariat a également été validé en conseil communautaire, les élus soulignant son importance pour le développement des projets des hauts de l’Ouest.

"On est la collectivité qui a consommé le plus. Et ces soutiens permettent notamment de bénéficier de projets de très qualité comme le Festival dann kèr lé o qui a lieu actuellement", a tenu à préciser le président Emmanuel Séraphin.



•Environnement

Des fréquences de collecte des déchets maintenues jusqu’en 2026

Des fréquences de collecte des déchets maintenues jusqu’en 2026. La construction de l’unité de valorisation des déchets du syndicat mixte Ileva ayant pris du retard, et afin de rester en conformité avec la nouvelle réglementation relative à la valorisation des biodéchets, dès le 1er janvier 2024, les élus communautaires ont décidé de travailler sur une solution de proximité de valorisation des biodéchets et d’accentuer l’incitation au compostage.

Ainsi, des points d’apport volontaire seront déployés de manière progressive sur le territoire. En attendant la livraison de Run’Eva en 2026, les élus se sont engagés à ne pas modifier les collectes des déchets en porte à porte.

• Gemapi

Validation du programme d'actions 2023 – 2028 de la stratégie locale de Gestion Intégrée du trait de côte

Le programme d’actions 2023-2028 de la Stratégie Locale de Gestion Intégrée du Trait de Côte du TCO s’élève à 4.535.000 euros. Afin d’avoir une vision claire sur l’avancée des différentes actions au cours de la période 2023-2028, le plan d’action a été édité sous forme de tableau.

"Nous sommes la seule collectivité à La Réunion à être à la phase du plan d’actions. C’est une stratégie essentielle pour notre territoire. Il faut que ce plan d’action soit mis en œuvre, car il y a urgence à protéger les populations et les biens", a souligné le président, Emmanuel Séraphin.