TCO : retour en image sur Leu Tempo festival

Le jeudi 18 mai 2023 marquait le premier jour du Leu Tempo festival avec de nombreuses animations dans le centre ville de Saint-Leu. La journée de coup d'envoi s'est clôturée avec entre autres un spectacle acrobatique sur une montgolfière et le concert de Ziskakan. Le TCO revient en image sur ce début de festival. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

En haut de l’affiche ce jeudi 18 mai 2023 : vernissage, parades, cabaret, sauts périlleux, concert de Ziskakan … Un coup d’envoi qui a laissé le public en émoi en ce premier jour de festivités. Fier de pouvoir accueillir cette 23ème édition du festival Leu tempo, Bruno Domen, Vice-président du TCO et Maire de Saint-Leu, a ouvert le bal des festivités sous la pluie certes, ce qui n’a pas empêché le public de répondre présent et de contempler des créations artistiques toutes aussi belles et aussi époustouflantes.