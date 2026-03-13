TOUTE L’ACTUALITÉ
Territoire de l'Ouest : déchèteries éphémères ce samedi à la Possession et au Plate

  • Publié le 13 mars 2026 à 14:03
  • Actualisé le 13 mars 2026 à 14:25
Ce samedi 14 mars 2026, les déchèteries éphémères vous accueillent au centre-ville de La Possession sur le parking à l’angle des rues E. Texer et B. Justin mais aussi au Plate Saint-Leu sur la place Maxime Laope, de 8h à 15h C’est le moment idéal pour vous débarrasser de : vos déchets végétaux, de vos encombrants. Le Trokali Mobile sera lui au Plate. Vous pourrez y déposer vos objets encore en bon état et en récupérer d'autres. Nous publions, ci-dessous, le post du Territoire de l'Ouest. (Photo : Territoire de l'Ouest )

