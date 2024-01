Le Territoire de l'ouest fait point sur l’état des ravines et l'alimentation en eau

Après le passage de Belal, le Territoire de l'ouest (TO) fait le point sur l'état des ravines/ouvrages et sur l'eau potable ce lundi soir 15 janvier 2024 (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Sur la commune de Saint-Paul :

L’intervention des équipes sur le Canal Saint-Charles a permis de dégager les obstacles et d’entamer la décrue.

Le niveau de l’eau sous le pont de la RD5 continue de descendre mais le radier du Bernica reste submergé.

Le démontage du batardeau ne pourra se faire qu’après la levée de l’alerte rouge par le Syndicat Mixte du Parc Routier de La Réunion.



À Saint-Gilles, la ravine a débordé dans le port, occasionnant des dépôts de part et d’autre de la digue. La plage des Roches Noires a été fortement réduite, et la ravine se déverse dans la mer.



Sur les autres communes

Les équipes ayant effectué les contrôles sur les ouvrages, les ravines et les cours d’eau n’ont pas relever de problèmes particuliers.



- Point sur l’eau potable -

Sur la commune de St-Paul, ce sont environ 6 300 foyers qui connaissent des perturbations dans l’approvisionnement de l’eau, en raison de problèmes de coupures d’électricité.

Sur St-Leu, 8 800 foyers sont impactés par des coupures d’eau dues également aux problèmes électriques engendrés par le cyclone.Les autres communes du Territoire de l’Ouest sont normalement alimentées en eau potable.



- Rappel des consignes de l’ARS quant à l’utilisation de l’eau du robinet en période cyclonique -

Suite au passage du cyclone Belal, selon les recommandations de l’ARS et par mesure de précaution, l’eau du robinet ne doit pas être consommée pour la boisson ou la préparation des aliments. Il vous est conseillé d’utiliser des bouteilles d’eau ou de faire bouillir l’eau du robinet au moins 3 minutes.



L’eau du robinet peut être utilisée pour tous les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…).