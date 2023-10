Théâtre à Saint-Leu : "Comment devenir un dictateur"

"Comment devenir un dictateur" de la compagnie H.A.D, une des trois créations soutenues par le dispositif Bekali fera sa première ce samedi 7 octobre 2023 à 20h sur la scène de Le Séchoir et Le K, scène andémik de La Réunion de la Ville de Saint-Leu.

"Utilisant l’humour noir et le second degré, l'acteur et metteur en scène, Nans Gourgousse, dévoile dans sa toute première création tous les mécanismes pour devenir un.e parfait.e autocrate prêt.e à tout pour accéder au pouvoir et surtout, y rester !" commente le Territoire de l'Ouest