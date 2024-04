Une soixantaine d’acteurs réunis à la 7ème édition du caféco du Territoire de l'Ouest

La 7ème édition du caféco du Territoire de l'Ouest - Île de La Réunion TCO dédiée à la coopération économique, a réuni mercredi 17 avril 2024 près d’une soixantaine d’acteurs : institution, commerçants, habitants, associations, entreprises, organismes de recherche à la MIO - Mission Intercommunale Ouest de Savanna.

"Impulsée par une démarche de Pôle Territoriale de Coopération économique (PTCE) initiée par la Ville de Saint-Paul, cette rencontre économique marquée par la présence de Fatima Bellaredj, déléguée générale des Scop et des Scic, a pour objectif de créer un maillage économique pour que chacun puisse trouver son intérêt, des réponses aux problématiques du territoire et participer au développement territorial concourant à la création d’emploi" détaille le TO.