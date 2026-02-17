Levez les yeux au ciel cet après-midi (avec des lunettes spéciales), vous pourriez voir une éclipse solaire partielle

Le Soleil sera partiellement éclipsé par la Lune ce mardi 17 février 2026 de 16h37 à 18h24. Il s’agit d’une éclipse dite annulaire. Il est formellement déconseillé d'observer le phénomène sans équipement spécial, c'est-à-dire des lunettes dédiées aux normes européennes.

Une éclipse de Soleil se produit lorsque la Lune s’intercale entre la Terre et le Soleil. L’éclipse débute toujours par une phase partielle à regarder au travers d’un filtre, où le disque solaire est progressivement entamé par celui de la Lune de façon plus ou moins importante, explique le site Stelvision.

Quand l’éclipse est annulaire, un anneau de Soleil se forme et la couronne solaire reste invisible.

Si on a un alignement parfait, il se produit une éclipse totale de Soleil.

Si on a un alignement parfait mais que la Lune est un peu trop éloignée de la Terre, alors il se produit une éclipse annulaire de Soleil, comme aujourd'hui.

Enfin, si la Lune passe légèrement au-dessus ou au-dessous de l’alignement Terre-Soleil, on assiste à une éclipse partielle de Soleil.

- Portez des lunettes de protection -

Attention, même un Soleil grandement occulté et bas sur l’horizon reste dangereux à observer sans protection adéquate (lunettes éclipse certifiées avec filtre par exemple).

Le risque est la perte de la vue, d’autant plus que la brûlure de la rétine n’engendre pas de sensation de douleur. Ce n’est que pendant la totalité qu’on peut enlever une protection.

Enfin, si vous n’avez ni paires de lunettes, ni filtre pour votre instrument, rien n’est perdu car on peut observer une éclipse de Soleil très facilement de façon indirecte ! Il suffit de disposer de n’importe quel objet disposant d’un ou plusieurs trous de quelques millimètres de diamètre : un carton au format A4 percé d’un trou au centre convient, mais vous pouvez aussi utiliser une passoire ou une écumoire.

L’éclipse la plus attendue est bien évidemment la totale du 12 août 2026. La bande de totalité (le trajet de l’ombre de la Lune sur notre planète) commencera en Russie, continuera par le Groenland, touchera en partie l’Islande et arrivera sur le continent européen par le nord de l’Espagne avant de finir par l’île de Majorque (un tout petit bout du Portugal sera touché par le bord de la bande de totalité). Elle ne sera donc pas visible de La Réunion.

