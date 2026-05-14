"Allô Zimpôt" : les experts-comptables à vos côtés pour vous aider à remplir votre déclaration d’impôt

L'opération citoyenne Allô Zimpôt revient en 2026. Le temps d'un échange libre et confidentiel, des experts-comptables bénévoles et des agents des finances publiques se tiennent à votre disposition le mercredi 27 mai 2026, de 9h00 à 12h30, pour vous aider à comprendre et à remplir votre déclaration de revenus, sans rendez-vous, dans l'un des 5 sites d'accueil de proximité (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

SAINT-DENIS

Maison des professions du Chiffre et de l'Audit,

36 B rue Juliette Dodu

LA POSSESSION

Espace socio-culturel Nelson Mandela,

3 rue Barakani

SAINT-PIERRE

Hôtel de ville,

rue Méziaire Guignard

SAINT-BENOIT

Village connecté,

15 Rue Pierre Benoît Dumas

LE TAMPON

Hôtel de ville,

256 rue Hubert Delisle

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Vous pouvez également poser vos questions à des experts-comptables bénévoles par téléphone, via l'unique numéro vert national au 0 8000 65432. Appel gratuit, accessible uniquement aux horaires suivants : 20, 21*, 27 et 28* mai, ainsi que 3 et 4* juin 2026 de 11h à 20h (heure de La Réunion)

*Nocturnes les jeudi 21, 28 mai et 4 juin jusqu’à 23h

L'opération régionale, en présentiel, est organisée avec le soutien de la Direction Régionale des Finances Publiques, mais aussi des mairies de La Possession, de Saint-Benoît (via le Village Connecté), de Saint-Pierre et du Tampon.