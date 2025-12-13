"Cartes blanches" financées par la CAF : une programmation gratuite dédiée au très jeune public

Pour la deuxième année consécutive, la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion et la Cité des Arts s’associent pour proposer aux familles allocataires du bassin Nord une programmation gratuite dédiée au très jeune public. Pensé dans le cadre des cartes blanches financées par la CAF, ce dispositif permet de favoriser la première expérience culturelle des tout-petits, tout en soutenant la création locale. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Après deux spectacles présentés au premier semestre 2025, le public a découvert Pas-pieds de la Cie La Vie à Pied le 18 octobre.

Deux séances ont été mises en place pour répondre à l’affluence. En effet, plébiscitée par les familles, l’initiative connaît une forte mobilisation. En mai, 600 demandes de réservation ont été enregistrées en 25 minutes pour Petits frissons (Cie de l’Onde).

La programmation 2025 se clôturera en décembre par Le rêve de Lucie de la Cie Mille et une façons, auquel les enfants et leurs familles pourront assister, sur invitation de la CAF. La Cité des Arts souligne l’importance de ce partenariat, qui contribue à renforcer l’accès à la culture pour tous tout en soutenant la création locale, en résonance avec ses missions. La reconduction du partenariat en 2026 augure de beaux moments de spectacle vivant à partager en famille.