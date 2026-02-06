Économie dans les Outre-Mer : malgré un net recul d’activité, les entreprises de proximité font preuve de résilience

Au quatrième trimestre 2025, l’activité des entreprises de proximité dans les territoires ultramarins demeure orientée à la baisse, indique ce vendredi 6 février 2026 l'Union nationale des professions libérales. Selon le Baromètre Outre-Mer U2P / Xerfi, le chiffre d’affaires recule de -3,2 % en volume sur un an, un repli deux fois plus marqué que celui observé à l’échelle nationale. Nous publions ci-dessous le communiqué

Dans un contexte économique et institutionnel contraint, les entreprises de proximité continuent néanmoins de jouer un rôle essentiel dans la cohésion économique et sociale des territoires.

- Des territoires inégalement touchés par la conjoncture -

Les dynamiques territoriales restent contrastées et fortement influencées par les événements locaux :

• La Réunion : -2,6 %, pénalisée par la proximité des élections municipales, qui freine le lancement des projets immobiliers et l’investissement local ;

• Nouvelle-Calédonie : -4,4 %, sous l’effet conjugué des émeutes de 2024, de la crise persistante du nickel et d’une forte incertitude institutionnelle ;

• Mayotte : -4,4 %, où les travaux de reconstruction post-cyclone Chido progressent trop lentement pour permettre un redémarrage significatif de l’activité, malgré une légère progression du secteur de la construction (+0,4 %) ;

• Guadeloupe – Martinique – Guyane : -3 %, avec un recul marqué dans l’alimentation (-5,4 %) et dans les activités de fabrication et de services (-4 %).

Tous les secteurs affectés, avec des niveaux de résistance variables

Le repli de l’activité concerne l’ensemble des secteurs des entreprises de proximité :

• Alimentation : -5,1 %, secteur le plus durement touché ;

• Fabrication et services : -4,2 % ;

• Construction : -2,6 %, avec de fortes disparités territoriales ;

• Professions libérales : -2 %, qui limitent davantage la contraction de leur activité.

Le secteur du tourisme reste particulièrement fragile, avec une fréquentation en recul et des comportements de consommation toujours marqués par la prudence des ménages.

- Un contexte économique et politique pesant durablement sur l’activité -

Les résultats de ce trimestre confirment l’impact déterminant des échéances municipales, des catastrophes naturelles et des tensions locales sur l’économie ultramarine. À ces facteurs s’ajoutent une demande intérieure atone et un climat d’incertitude qui pèsent sur les décisions d’investissement.

Pour l’UNAPL Réunion, ces données soulignent la nécessité d’un accompagnement renforcé des entreprises de proximité, acteurs indispensables du développement local, de l’emploi et de la continuité des services dans les territoires ultramarins.

Citation proposée – Abdoullah Lala, Président de l’UNAPL Réunion. "À La Réunion, le recul de l’activité des entreprises de proximité s’explique en grande partie par le ralentissement des projets immobiliers lié au contexte préélectoral. Cette situation fragilise de nombreux secteurs, en particulier la construction et les activités qui en dépendent. Il est essentiel de sécuriser l’investissement local et d’apporter de la visibilité aux entrepreneurs, afin de préserver l’emploi et le dynamisme économique de notre territoire."

"Les entreprises de proximité des territoires ultramarins évoluent dans un environnement particulièrement contraint, marqué par l’instabilité économique, les aléas climatiques et les échéances politiques locales. Malgré cela, elles continuent d’assurer l’essentiel : l’emploi local, le lien social et la continuité des services. Cette résilience ne pourra toutefois durer sans un soutien renforcé et des réponses publiques adaptées aux réalités spécifiques de nos territoires."