Consommations énergétiques : l'ADEME Océan Indien lance "Mon parcours économies d'énergie" pour accompagner les entreprises

L'ADEME Océan Indien, en tant qu'opérateur de l'Etat sur la transition écologique, et ses partenaires lancent "Mon parcours économies d'énergie" pour accompagner les entreprises dans la réduction de leurs consommations énergétiques. Si La Réunion s'affirme aujourd'hui comme l'un des territoires les plus avancés en matière de production d'électricité renouvelable, avec une part de 92,4 % d'énergies renouvelables dans sa production électrique en 2024, le territoire demeure fortement dépendant des importations énergétiques (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Avec un taux de dépendance énergétique de 88,7 %, la maîtrise des consommations d'énergie constitue un enjeu majeur pour renforcer la résilience du territoire, réduire son exposition aux fluctuations des marchés internationaux et accélérer sa transition écologique.

Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans cette dynamique.

Au-delà des enjeux environnementaux, la réduction des consommations d'énergie représente un levier concret pour améliorer leur compétitivité, maîtriser leurs charges d'exploitation et renforcer leur résilience face à l'évolution du coût de l'énergie.

Pour répondre à ces enjeux, l'ADEME Océan Indien, aux côtés de ses partenaires (CCI Réunion, CMA Réunion, CIVIS et ADIR), lance officiellement le programme Mon parcours économies d’énergie (MP2E).

Financé par les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), ce programme national vise à aider les entreprises à réduire durablement leurs consommations d'énergie, améliorer leur compétitivité et accélérer leur transition écologique.

- Un accompagnement gratuit pour passer de l'intention à l'action -

Si de nombreuses entreprises souhaitent aujourd'hui réaliser des économies d'énergie, elles se heurtent encore à des freins tels que le manque de temps, de ressources techniques ou de connaissance des dispositifs d'accompagnement existants.

Le programme Mon parcours économies d'énergie a été conçu pour répondre à ces besoins. Grâce à un réseau de six conseillers de proximité répartis au sein des structures partenaires, les entreprises bénéficient d'un accompagnement gratuit, personnalisé et indépendant, adapté à leurs enjeux et à leur niveau de maturité.

À l'issue d'un premier échange permettant d'identifier les besoins de l'entreprise, le conseiller construit un parcours d'accompagnement sur mesure pouvant inclure : un état des lieux des consommations énergétiques, l'identification des gisements d'économies d'énergie, la définition d'un plan d'actions, l'orientation vers les aides et financements mobilisables, l'accompagnement à la mise en œuvre des actions et le suivi des résultats obtenus.

Présents à chaque étape du parcours, les conseillers accompagnent les entreprises dans la durée afin de leur permettre de transformer leurs intentions en actions concrètes.

Au-delà des économies d'énergie réalisées, le programme vise à aider les entreprises à réduire leurs charges d'exploitation, améliorer leur performance économique et renforcer leur résilience face aux évolutions du coût de l'énergie.

Les chefs d'entreprise sont aujourd'hui confrontés à des enjeux économiques, environnementaux et réglementaires de plus en plus complexes. Grâce à Mon parcours économies d'énergie, ils disposent d'un accompagnement de proximité qui leur permet d'identifier des solutions adaptées à leur activité et de concrétiser plus facilement leurs projets d'économies d'énergie.

- Un réseau local mobilisé au service des entreprises -

Le déploiement du programme à La Réunion repose sur une mobilisation collective des acteurs économiques et territoriaux.

La CCI Réunion, la CMA Réunion, la CIVIS et l'ADIR portent le programme sur le territoire aux côtés de l'ADEME. Ensemble, ils mobilisent six conseillers chargés d'informer, d'orienter et d'accompagner les entreprises dans leurs démarches d'économies d'énergie.

Cette organisation permet d'offrir un accompagnement de proximité, au plus près des besoins des entreprises et des réalités économiques du territoire.

"La transition énergétique représente une opportunité de développement pour les entreprises réunionnaises. En les accompagnant dans la maîtrise de leurs consommations énergétiques, nous contribuons à renforcer leur compétitivité tout en participant aux ambitions du territoire en matière de transition écologique", poursuit Frédéric Guillot, Directeur Régional ADEME Océan Indien.

- Un programme national ambitieux -

Déployé dans l'ensemble des régions françaises entre 2025 et 2028, Mon parcours économies d'énergie vise à accompagner 40.000 entreprises et à réaliser 10.000 diagnostics énergétiques.

Principalement destiné aux TPE et PME des secteurs tertiaire et industriel, le programme s'inscrit dans la stratégie nationale de réduction des consommations d'énergie et de décarbonation de l'économie.

À La Réunion, son lancement marque une nouvelle étape dans l'accompagnement des entreprises vers un modèle économique plus sobre, plus résilient et plus compétitif.

Comment bénéficier du programme ?

Les entreprises des secteurs tertiaire et industriel souhaitant être accompagnées dans leurs démarches d'économies d'énergie peuvent bénéficier gratuitement du programme Mon parcours économies d'énergie.

Un premier contact avec un conseiller permet d'identifier les besoins de l'entreprise et de construire un parcours d'accompagnement adapté à sa situation.