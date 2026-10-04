À la une de ce dimanche : The Voice Kids, Joël Manglou, sentier des Cordistes, insolite, Sao Tomé-et-Principe et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 4 octobre 2026 : - The Voice Kids : la Réunionnaise Joy s'incline en finale - Joël Manglou, figure de la musique réunionnaise, nous a quittés - [Photos-Vidéo] Sur les hauteurs de La Montagne, le sentier des Cordistes dévoile un panorama exceptionnel - Insolite : un phoque égaré sur une route, le Spiderman français gravi la Silver Tower à mains nues - À Sao Tomé-et-Principe, préserver les "roças", vestiges fragiles du passé colonial - La pa Météo France i di, sé zot i di – un dimanche plus ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Son aventure avait débuté le 29 août 2026 sur TF1. Ce samedi 3 octobre 2026, lors de la finale de The Voice Kids, la Réunionnaise Joy, 10 ans n'a malheureusement pas remporté le prix. Ayant débuté l'émission en reprenant la chanson "Les Feux d'artifice" de Calogero, son coach, Patrick Fiori, a fait le choix d'aller au carré final avec son second talent, Jude. Pour autant, la chanteuse n'a pas démérité. Nul doute que ce n'est pas la dernière fois que l'on entendra parler de cette jeune artiste.

Cette semaine, nous vous amenons sur la boucle du Moulin Kader à La Montagne par le sentier des Cordistes à Saint-Denis. La balade longue de 2h30 aller et retour en vaut la peine car elle offre une vue exceptionnelle sur la Nouvelle route du littoral. Mais attention il n'y a pas de panneau qui indique le départ et le sentier est rocailleux. Toutes les précautions sont donc à prendre. En attendant admirez nos images.

Incontournable figure de la musique réunionnaise, Joël Manglou, est décédé ce samedi 3 octobre 2026, annonce l'association dont il est le parrain, La main qui étreint

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2026, le voici. La police néo-zélandaise est venue au secours d'un jeune phoque qui traversait une route très fréquentée, avant de l’aider à regagner l'eau sain et sauf. En Allemagne, Titouan Leduc, appelé aussi Spiderman français, a gravi la Silver Tower à mains nues.

"Ma grand-mère a vécu ici, mon père est né ici et je suis aussi né ici. C'est en quelque sorte notre héritage", raconte Conceiçao Moreno, en pointant les murs décatis de l'ancienne plantation coloniale de Sundy sur l'île de Principe.

Pour ce dimanche 4 octobre 2026, après une nuit encore arrosée sur l'est, la matinée se montre bien plus tranquille et ensoleillé sur l'ensemble de l'île. Dans l'après-midi, les nuages prennent places au nord, nord-ouest et quelques averses sur le secteur du Volcan.