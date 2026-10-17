À la une de ce dimanche : mobilisation à La Réunion, émeutes dans l'Hexagone, Grand raid, insolite, Bornéo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 18 octobre 2026 : - Mobilisation du 17 octobre : des centaines de personnes dans les rues de La Réunion et des heurts avec les forces de l'ordre - Dans l'Hexagone : scènes de chaos et pillages dans plusieurs villes à l'issue des manifestations contre la "vie chère" - Grand Raid : des milliers de coureurs et coureuses arpentent toujours les sentiers de La Réunion - Insolite : un tour du monde en 28 ans et un Péruvien prénommé Hitler Mussolini - Bornéo : la femme qui murmurait à l'oreille des éléphants - La pa Météo France i di, sé zot i di – un dimanche entre soleil et nuages (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion ce samedi 17 octobre 2026, la mobilisation contre la vie chère a pris une tournure bien différente de l'objet même des rassemblements voulus. Si l'après-midi a débuté avec des barrages filtrants dans plusieurs communes de La Réunion, des heurts ont ensuite émaillés ce mouvement, notamment au Port et à Saint-Denis. Plusieurs personnes ont été interpellées

De Paris à Marseille, la journée de mobilisation contre la "vie chère" a réuni des centaines de milliers de personnes samedi mais s'est conclue par des scènes de chaos d'une intensité rare, des "casseurs" se livrant jusque tard dans la soirée à des pillages et dégradations vivement condamnés par l'exécutif.

Ultime journée dans les sentiers pour les traileurs et traileuses du Grand Raid ce dimanche 18 octobre 2026. En cette fin de week-end et dernier jour de course, seuls les participant.es de la Diagonale des fous et du Trail de Bourbon ont encore quelques heures pour franchir la ligne d'arrivée

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre 2026, le voici. Un aventurier britannique a retrouvé son pays natal après avoir parcouru plus de 50.000 km à travers 29 pays sans moyen de transport motorisé. Au Pérou, un candidat prénommé Hitler Mussolini remporte une élection municipale face à l'extrême droite.

Dans la jungle malaisienne de Bornéo, des cris emplissent l'air, suivis d'une forte détonation lorsqu'une éléphante de Bornéo reçoit une fléchette anesthésiante: Farina Othman va alors lui poser un collier émetteur dans le cadre d'un programme de protection de cette espèce menacée.

Pour ce dimanche 18 octobre 2026, Matante Rosina prévoit un beau début de journée, avant que les nuages ne prennent plus de place dans l’après-midi. Le vent d’est reste bien présent.