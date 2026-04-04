À la une de ce dimanche : Joyeuses Pâques, Coeur de femmes, messe, insolite, Gaulois enterrés assis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 5 avril 2026 : - Chroniques d'un lapin de Pâques un peu fatigué (mais toujours debout) - Agir autrement face aux violences conjugales avec l’association Coeur de femmes - Léon XIV célèbre Pâques pour la première fois, assombries par la guerre - Insolite : douze tonnes de barres KitKat volées, ciel australien rouge vif et un périple pour sept chiens - À Dijon, sur les traces de Gaulois enterrés assis - La pa Météo France i di, sé zot i di - un dimanche au soleil (Photo www.imazpress.com)

Ce dimanche de Pâques, la rédaction d’Imaz Press Réunion s’efface pour laisser place à un invité un peu particulier : le lapin de Pâques lui-même. Entre traditions et regard acéré sur l’actualité, il livre sa vision d’un monde bousculé… sans jamais perdre de vue l’essentiel : l’espoir.

Alors que La Réunion occupe la deuxième place des départements les plus violents envers les femmes, les associations se mobilisent pour venir en aide aux femmes victimes d'agressions. Elles font non seulement un travail d’écoute, d’aide, mais aussi d'accompagnement vers l’émancipation et l’épanouissement de soi afin de savoir dire stop à un homme violent. C’est le cas de Coeur de femmes, une association qui a pour objectif de soutenir les femmes de différents horizons dans la prise de confiance en elles par des coachings et des ateliers.

Léon XIV célèbre dimanche Pâques pour la première fois, la fête la plus importante du calendrier chrétien étant assombrie cette année par la guerre au Moyen-Orient qui entraîne de lourdes restrictions pour les fidèles de la région.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2026, le voici. Un chargement d'environ douze tonnes de barres chocolatées KitKat a été volé en Europe. En Australie, le cyclone tropical Narelle teinte le ciel d'un rouge vif. Sept chiens qui avaient disparu dans la région en Chine, se sont lancés dans un incroyable périple pour retrouver leurs propriétaires.

En plein cœur de Dijon, cinq nouvelles tombes de Gaulois enterrés assis ont été découvertes lors de fouilles préventives, des sépultures d'un type rare qui soulèvent de nombreuses interrogations.

Pour ce dimanche 5 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée plutôt belle sur l'ensemble de l'île. L'après-midi, les hauts de l'est et du nord reçoivent quelques pluies. Alors que le sud et l'ouest profitent d'un magnifique soleil.