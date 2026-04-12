À la une de ce dimanche : pétrels de Barau, Garanti 100 % kréol à Paris, l'éruption continue, insolite, aide aux personnes âgées et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 11 avril 2026 : - En danger d’extinction : 19 nuits critiques pour les pétrels de Barau - "Garanti 100 % kréol" : le documentaire sur les croyances réunionnaises s'affiche à Paris - Volcan : bientôt deux mois d'éruption, le spectacle continue avec un nouveau cône éruptif plus actif - Insolite : un coucher de Terre, une amende salée pour excès de vitesse et un jeu d'échec très long - Qui pour s'occuper de nos aînés ? L'aide aux personnes âgées, perle rare en dépit de l'urgence - La pa Météo France i di, sé zot i di - un dimanche pour aller à la plage (Photo www.imazpress.com)

La Réunion vit au rythme des Nuits sans Lumières, alors que les jeunes pétrels de Barau prennent leur envol. Si la période s'étale jusqu'au 3 mai 2026, jusqu'au 28 avril, l'île entre dans la période où les nuits seront plus sombres. Selon la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor), "chaque nuit compte encore plus". Depuis le début de la saison, une vingtaine de jeunes pétrels ont déjà été récupérés.

Après avoir fait la tournée des festivals, le documentaire "Garanti 100% kréol" est à l'affiche à Paris et vous avez jusqu'au mardi 14 avril 2026 pour en profiter. Cette oeuvre cinématographique, produite, réalisée et distribuée par des sociétés, là aussi, 100 % kréol, est consacrée à une partie de la spiritualité Réunionnaise. Sur l'île, une garantie est une protection. Une médaille, une plaque de cuivre, ou un morceau de tissu rouge. Un objet qui va servir de barrière pour éloigner le mauvais œil, ou de protection dans un projet. Garanti 100 % Kréol à l'affiche dans l'hexagone avec des séances en présence du réalisateur Laurent Pantaléon.

Ce dimanche 11 Avril 2026, "l’éruption débutée le 13 février 2026 au Piton de la Fournaise se poursuit" explique l'observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise. Les scientifiques affirment que le nouveau cône éruptif formé le 9 avril dernier est le plus actif avec une activité de fontaines de lave, dont les retombées sont en train de former un nouveau cône. Ils ajoutent que "Les débits de lave en surface estimés ont montré sur les dernières 24 heures des valeurs maximales de 15 mètre cube seconde". À presque 2 mois d'éruption, le spectacle continue.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 6 au vendredi 10 avril 2026, le voici. Plus de 57 ans après le célèbre cliché du lever de Terre d'Apollo 8, les astronautes d'Artémis II ont immortalisé un coucher de Terre. En Finlande, un homme d’affaires a écopé d’une amende de 120.000 euros pour un excès de vitesse de seulement… 29 km/h. Hikaru Nakamura a mis exactement 67 minutes et 44 secondes pour bouger un pion.

Eunice Yao a connu son "premier mort" la semaine dernière. En alternance dans une maison de retraite de la région parisienne, la jeune femme de 20 ans a eu du mal à trouver le sommeil la nuit qui a suivi.

Pour ce dimanche 12 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une matinée bien ensoleillé sur l'ensemble de l'île. Mais l'après-midi, les massifs se couvrent de nuages menaçants qui lâchent des averses parfois marquées. On attend plus de 32°C sur le littoral, de quoi bien profiter de la plage.