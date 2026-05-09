À la une de ce dimanche: savons recyclés, visite aux 10 Arches, insécurité routière, insolite, Soudan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 10 mai 2026 : - Recyclage : une deuxième vie pour les savons usagés des hôtels de La Réunion - De la Source aux 10 Arches : une randonnée entre falaises et coulées de lave - Insécurité routière : 12 personnes tuées sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année - Insolite : bain moussant et soins pour doudous et un emploi de rêve à 70.000 euros l'année pour prendre soin du chien d'une famille - Au Soudan, des élèves au défi de rattraper les années volées par la guerre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche ensoleillée (Photo www.imazpress.com)

En France, environ 51 millions de savons à peine utilisés, sont jetés chaque année dans les hôtels selon l'Unisoap. Cette association française à but non lucratif, s'est donné pour mission de recycler ce produit d'hygiène qui est aussi gaspillé à La Réunion. C'est dans ce cadre que Ti Phénix, une jeune association locale, s'engage à redonner une deuxième vie aux savons des hôtels. Les produits recyclés sont distribués gratuitement aux familles défavorisées.

Arrivés aux arches dans la ville de Saint-Philippe, les randonneurs sont face au tumulte de la mer. Ici, tutoyer des pailles en queues qui planent au-dessus de l’océan, en regardant les clichés de notre photo-journaliste, on pourrait presque croire que cela est possible. Il faut néanmoins faire preuve d’une grande prudence sur cette randonnée. Imaz Press vous fait découvrir ce site à travers ces images réalisées en drone.

Les chiffres sont inquiétants. Douze personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année sur les routes de La Réunion. Six d'entre-elles sont mortes en avril 2026, contre 2 à la même période en 2025. Parmi les victimes de 99 accidents de la route depuis le mois de janvier, majoritairement des piétons, 126 personnes ont été blessées.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 4 au vendredi 8 mai 2026, le voici. Un nounours fatigué ou un doudou taché retrouvent une nouvelle jeunesse grâce à un service de nettoyage japonais spécialisé, une agence propose un emploi de dog-sitter, nourri, logé et payé 70.000 euros par an

A 13 ans, Afrah veut devenir chirurgienne, et la guerre qui ravage son pays, privant d'éducation des millions d'enfants, n'a pas entamé la détermination de cette collégienne soudanaise.

Après le samedi bien arrosé, Matante Rosina entrevoit une journée un peu plus clémente pour ce dimanche 10 mai 2026. Le ciel devrait progressivement se dégager sur une bonne partie de l'île, même si quelques averses résiduelles traînent encore sur la cote est.