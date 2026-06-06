À la une de ce dimanche : Sakifo, Bras de la Plaine, hommage à Lyhanna, insolite, cybercriminalité au Sri Lanka et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 7 juin 2026 : - [Photos] Sakifo 2026 : une deuxième soirée riche en têtes d’affiche et en énergie à Saint-Pierre - [Photos-Vidéo] Bras de la Plaine : une randonnée au coeur d'un paysage hors du temps - Fleurance rend hommage à Lyhanna lors d'une marche blanche - Insolite : un homme dans une benne à vêtements, finale Arsenal-PSG coupée et grand-mère "flashée" avec son déambulateur - Le Sri Lanka, nouvel eldorado asiatique de l'arnaque en ligne ? - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques averses attendues dans l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

La deuxième soirée du Sakifo Musik Festival s’est tenue ce samedi 6 juin 2026 à la Ravine Blanche, à Saint-Pierre, dans une ambiance dense et festive. Le site du festival a accueilli une foule nombreuse venue profiter d’une programmation éclectique mêlant artistes internationaux, figures confirmées et talents locaux. Parmi les artistes les plus attendus, PLK et Helena, ainsi que Magic System, et BigaRanx. La scène réunionnaise était aussi bien présente, avec Aleksand Saya, Sol Rosa, Léa Churros, ou encore Gwendoline Absalon. Retour en images

Situé à l'Entre-Deux, le Bras de la Plaine attire les randonneurs en quête de paysages spectaculaire. Fermé au public suite à un accident, survenu le 13 mai 2026, il est de nouveau ouvert depuis ce mardi 2 juin 2026. Entre traversées d'eau, sentiers rocheux et falaises basaltiques monumentales, le site offre aussi des pauses pique-nique au bord de l'eau. Il dévoile aussi un décor presque irréel qu'Imaz Press vous fait découvrir à travers ces images.

La petite commune de Fleurance se prépare à rendre hommage dimanche, lors d'une marche blanche, à Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte, sur fond de polémique concernant le traitement judiciaire de plaintes pour violences sexuelles visant le principal suspect.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 1er au vendredi 5 juin 2026, le voici. Un jeune homme s’est retrouvé coincé dans un conteneur à vêtements à Lesparre-Médoc, près de Bordeaux. La télévision d'un bar de la capitale a cessé de fonctionner au moment où Arsenal a manqué le tir au but offrant la Ligue des champions au PSG. En Allemagne, une femme avec son déambulateur a été flashé à 42 km/h dans une zone limitée à 30 km/h.

Le Sri Lanka est-il en passe de devenir un nouveau "hub" de la cybercriminalité internationale ? Lourdement réprimés au Cambodge ou en Birmanie, les escrocs du net semblent s'être redéployés dans l'île d'Asie du Sud, où les arrestations se multiplient.

Matante Rosina se réveille de bonne heure ce dimanche matin et constate que les pluies de la nuit ne sont plus qu'un souvenir. Un temps plus sec s'installe dès le lever du jour. Quelques averses restent envisagées à l'est en cours d'après-midi et soirée. Le vent d'est à sud-est reste soutenu surtout sur les flancs sud-ouest et nord-est de l'île avec des pointes pouvant atteindre les 60 à 70 km/h. Côté températures, elles continuent à baisser légèrement.