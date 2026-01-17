À la une de ce dimanche : houle cyclonique, long métrage, budget, insolite, "Plop" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 18 janvier 2026 : - La forte tempête tropicale Dudzai se trouve à 1120 km de La Réunion, houle cyclonique à venir, Rodrigues menacé - "Ananda Road", le premier long métrage de Fabienne Redt, projeté en avant-première à La Réunion - Budget : le PS ne devrait pas censurer le gouvernement, le dénouement approche - Insolite : "l’art d’être pompier", une joueuse de tennis débutante et une voiture dévale les pistes de Chamonix - Plop ! Au Vietnam, la mode du pickleball rend les riverains fous - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : un air de déjà-vu, entre soleil, nuages et quelques averses (Photo www.imazpress.com)

La Réunion ne devrait pas subir d'impact direct de Dundzai, hormis une houle qui risque de s'intensifier dans les prochains jours. Cette houle cyclonique pourrait générer des conditions de mer dangereuses lors du passage de Dundzai au plus près de l'île à. De son côté, Rodrigues est passé en avertissement de Classe II qui invite la population à terminer les préparatifs en vue de l'arrivée de Dundzai au plus proche de Rodrigues. Dudzai pourrait à nouveau temporairement s'intensifier au stade de cyclone tropical.

Ancienne directrice du Festival du film de La Réunion, Fabienne Redt revient aujourd’hui dans le monde cinématographique avec son premier long métrage "Ananda Road", présenté lors de trois projections dans les salles de l’île.

Satisfait des "victoires obtenues" avec les dernières annonces budgétaires de Sébastien Lecornu, le Parti socialiste s'engage à ne pas censurer le gouvernement pourvu que celui-ci ne finance pas ces nouvelles mesures "sur le dos des Français" mais bien en partie sur les grandes entreprises.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026, le voici. Les pompiers de Chambéry ont décidé d’innover pour leur calendrier 2026 et ont repris des tableaux célèbres. Une joueuse débutante venue d'Égypte, a disputé un tournoi pro sans savoir jouer. Un conducteur est recherché après avoir dévalé une piste bleue dans la vallée de Chamonix.

Une balle et une raquette rigides et des millions de pratiquants: au Vietnam, où la mode du pickleball se répand à la vitesse d'un smash, le bruit provoqué par ce sport loisir use les nerfs des riverains et préoccupe les autorités sanitaires.

Ce dimanche 18 janvier 2026, Matante Rosina sourit : elle revoit presque la même image qu’hier. Dans son bol de café, elle distingue un beau soleil au réveil, accompagné de petites entrées humides venues de l’est. L’après-midi, les nuages s’installent surtout dans les hauts, avec quelques averses modérées, plutôt du côté du sud-ouest. Bonne nouvelle tout de même : le vent commence à lever un peu le pied. Les rafales d’est à sud-est tournent autour de 60 km/h sur les côtes nord et sud. La mer aussi se calme doucement. Dans sa boule de cristal, Matante Rosina voit la houle d’alizé redescendre lentement vers les 2 mètres dans le sud et l’est.