À la une de ce jeudi : forage de Takamaka, grève aux transports Mooland , homme poignardé, gramoune décédée, Festival Les Aziatiks et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 24 septembre 2026 : - Saint-Philippe : mise en service du forage de Takamaka afin de renforcer et sécuriser l'alimentation en eau des villes de la Casud - Grève illimitée à la Setcor-Transports Mooland : perturbations à prévoir sur les lignes de bus dans l'ouest - La Saline : un homme poignardé à mort, l'agresseur présumé interpellé - Rivière Saint-Louis : une passagère de 80 ans décède après avoir chuté d'un bus Alternéo - Saint-Pierre : le temple Guan Di accueille "Les Aziatiks", le premier festival de street food asiatique - La pa Météo France i di, sé zot i di – Une journée encore rythmée par les averses (Photo www.imazpress.com)

Dans quelques heures, la mise en service du forage de Takamaka marquera une nouvelle étape dans la sécurisation de l’alimentation en eau des villes du sud. Ce jeudi 24 septembre 2026 à Saint-Philippe, le moment est symbolique, la création d'un forage de reconnaissance a débuté en 2019 sur un foncier appartenant à l'ONF, pour répondre aux futurs besoins en eau. Un chantier qui vise à sécuriser la distribution en eau dans le sud.

A l'appel de l'UR 974, le personnel de la Setcor-Transports Mooland est en grève illimitée depuis 4h ce jeudi 24 septembre 2026. Les grévistes réclament de meilleurs conditions de travail. Des perturbations devraient se produire sur les réseaux Car Jaune, Kar'Ouest et sur les lignes scolaires gérées par le Territoire de l'ouest

Un homme d'une soixantaine d'année en situation de handicap est décédé après voir reçu plusieurs coups de couteau ce mercredi 23 septembre 2026 en fin d'après-midi à la Saline. L'auteur présumé de l'agression a été interpellé en début de soirée

Une gramoune de 80 ans est décédée ce mercredi 23 septembre 2026 à la Rivière Saint-Louis. Passagère d'un bus du réseau Alternéo, elle aurait chuté lors de sa descente du véhicule ce samedi.Elle est ensuite décédée des suites de ses blessures

Bouchées vapeur, baos, nouilles, brochettes, mais aussi K-pop, danses traditionnelles, mode, arts martiaux ou encore ateliers culturels : le temple Guan Di de Terre Sainte, à Saint-Pierre, accueillera le dimanche 4 octobre 2026 la première édition du festival Les Aziatiks. Un rendez-vous gratuit qui entend célébrer les cultures asiatiques présentes à La Réunion en faisant dialoguer traditions et modernité.

En ce jeudi 24 septembre 2026, Matante Rosina voir une houle de secteur qui est toujours au rendez-vous sur les côtes ouest et sud. Soyez donc toujours prudents. Le ciel reste bleu dans son ensemble. Mais pour ne pas changer, les nuages cherchent de nouveau à dominer le ciel vers ma mi-journée. Quelques averses sont possibles à certains endroits.