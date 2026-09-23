Saint-Pierre : le temple Guan Di accueille "Les Aziatiks", le premier festival de street food asiatique

Bouchées vapeur, baos, nouilles, brochettes, mais aussi K-pop, danses traditionnelles, mode, arts martiaux ou encore ateliers culturels : le temple Guan Di de Terre Sainte, à Saint-Pierre, accueillera le dimanche 4 octobre 2026 la première édition du festival Les Aziatiks. Un rendez-vous gratuit qui entend célébrer les cultures asiatiques présentes à La Réunion en faisant dialoguer traditions et modernité. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Transformer, le temps d'une journée, le temple Guan Di en lieu de rencontres, de découvertes et de gourmandise. C'est l'ambition de l'association Les Aziatiks, aussi appelée "AZK", qui organise son premier festival consacré à la street food et aux cultures asiatiques.

De 10 heures à 20 heures, plusieurs restaurateurs proposeront des spécialités asiatiques : bouchées vapeur, nouilles, raviolis, baos, brochettes, sarcives, douceurs ou encore boissons. "Le festival est une manière simple et joyeuse de créer du lien : on vient pour manger, on reste pour découvrir et on repart avec une expérience à partager", résume Clara Chan-Ou-Teung, vice-présidente de l'association.

- K-pop, danse des lions, mode et arts martiaux -

Le rendez-vous ne se limitera pas aux assiettes. Le programme mêlera notamment danse K-pop avec Ivy's, danse indienne, chant coréen et danse chinoise.

Des démonstrations de danses des lions et du dragon, de taekwondo ou encore d'arts martiaux philippins seront également proposées. Des ateliers permettront de s'initier à l'origami, au coréen, au mah-jong ou à la calligraphie chinoise.

Un défilé réunissant plusieurs créatrices mettra par ailleurs en lumière la mode asiatique et ses influences à La Réunion. Les familles pourront aussi profiter de maquillage, de jeux vidéo ou encore d'ateliers culinaires. "Nous voulons montrer que la culture asiatique peut être à la fois profondément ancrée dans ses traditions mais aussi complètement dans son époque", explique Émilie Ah-Voune, présidente des Aziatiks.

- Le temple Guan Di entre tradition et modernité -

Le choix du temple Guan Di de Terre Sainte n'est pas anodin. L'association souhaite faire vivre ce lieu chargé d'histoire tout en rappelant sa place dans le patrimoine réunionnais. Pour Les Aziatiks, le festival doit ainsi devenir un espace où les générations et les cultures se rencontrent, dans une île façonnée par le métissage.

Un marché de créateurs et commerçants, plusieurs espaces photos ainsi qu'une tombola à trois euros le ticket compléteront la journée.

L'entrée est gratuite et l'événement est ouvert à tous.

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