À la une de ce jeudi : régime d'exception, centre-ville du Port, frappes sur l'Iran, Tour auto, "Bat'Karé en sécurité" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 9 juillet 2026 : - Présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, Le Pen remise en selle par la justice : un régime d'exception - Le Port : commerces, logements, hôtel… la ville accélère sa transformation - Trump menace l’Iran de frappes "bien pires" si ses attaques continuent - 57ème Tour Auto : la sécurité renforcée, au coeur de cette nouvelle édition - Saint-Pierre : "Bat'Karé en sécurité", un forum sur la sécurité routière et les addictions - La pa Météo France i di, sé zot i di - la grisaille s'invite (Photo www.imazpress.com)

En l'espace de quelques heures ce mardi 7 juillet 2026, deux décisions sont venues porter de sérieux coups à l'État de droit en France. L'une concerne l'usage - à peine bridé -, des armes par les forces de l'ordre, l'autre concerne l'exercice du pouvoir politique - satisfaisant pour l'extrême-droite. Deux décisions qui racontent une même histoire : celle d'une société qui semble de plus en plus tentée de faire des exceptions aux principes qui la fondent. Quitte à porter gravement atteinte à la République.

15.000 personnes viennent travailler chaque jour dans la ville du Port. La municipalité voit dans ces 15.000 salariés un important potentiel de clientèle pour les commerçants et nombreux restaurateurs du territoire. Ici, la municipalité mise sur une attractivité qui se travaille au fil du temps, avec la végétalisation du centre-ville, l'ouverture de nouveaux commerces dans l'ancien marché couvert de la ville et le lancement d'un vaste projet des portes de l'océan : création du premier hôtel du port, de logements, de locaux, ou encore d'une crèche. Objectifs affichés par la municipalité : se positionner comme une ville touristique, dynamique, où il est possible de vivre, de travailler, de faire garder ses enfants, le tout, en se déplaçant le plus possible à pied ou à vélo.

Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi comme annoncé par Donald Trump, qui a menacé d'en mener de "bien pires" si Téhéran poursuit ses attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.

Les 24, 25 et 26 juillet 2026, le Tour Auto de La Réunion revient pour sa 57ème édition. Organisé par l’association sportive automobile de La Réunion (ASAR), sous l'égide de la Ligue de sport automobile de La Réunion (LSAR), cet événement phare des passionnés de mécanique parcourra huit communes cette année. Le départ sera donné le vendredi sur le circuit de la Jamaïque, à Saint-Denis, à 13h.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la prévention des risques routiers et addiction la Mission Locale Sud et France Travail de Saint Pierre et la Ravine des Cabris, en collaboration avec les services de la mairie de Saint Pierre, organisent le Forum Sécurité Routière et Addictions "Bat'Karé en sécurité" ce jeudi 9 juillet 2026. L'événement aura lieu de 8h15 à 12 h au Gymnase de Casabona.

Pour ce jeudi 9 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce une journée bien couverte dans le Sud et l'Est. Avec un temps humide jusque dans les Plaines, Salazie et le secteur du Volcan. Dans l'Ouest, le ciel se couvre aussi au fil des heures.