À la une de ce jeudi : front de lave figé, jeux de sable avec de l'amiante, guerre d'usure, tchat sécurisé, Parcoursup et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 12 mars 2026 : - Piton de la Fournaise : le front de coulée figé, l'activité en baisse - Dans les magasins de La Réunion, les jeux de sable avec de l'amiante écartés des rayons - L'Iran prêt à une guerre d'usure, Trump veut "finir le boulot" - Un tchat sécurisé pour libérer la parole des mineurs victimes de violences - Parcoursup : les candidats ont jusqu'à jeudi soir pour formuler leurs vœux - La pa Météo France i di, sé zot i di - Jeudi bien ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Depuis ce mercredi 11 mars, le front de coulée était est et se situait à 975 m de la RN2 à 14h40, soit à 325 m d'altitude. "D'autres petits bras de coulées étaient toujours actifs juste en amont de ce front", note l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Depuis 9h ce mercredi, une baisse rapide du trémor volcanique a aussi été observée.

Du sable à malaxer, des figurines élastiques, du sable décoratif… Plusieurs jouets "à base de sable" font l'objet de rappels massifs partout en France, y compris à La Réunion, en raison de la présence possible d'amiante, un produit particulièrement dangereuxpour la santé. Dans l'île, ce risque est pris au sérieux par des grandes enseignes de ventes de jouets. Si l'une d'entre elle a retiré tous ses stocks de la vente, après tests, une autre assure qu'il n'y a pas d'amiante dans ses produits vendus.

L'Iran a assuré mercredi être prêt pour une guerre longue, douze jours après le début des attaques américano-israéliennes, quand Donald Trump s'est dit déterminé à "finir le boulot".

Depuis le 20 novembre 2025, les mineurs victimes de violences disposent d’un espace internet sécurisé pour venir se confier, anonymement, à des policiers ou des gendarmes formés à l’accueil des mineurs. Ce tchat accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, permet aux jeunes de poser des questions, de signaler des violences et, si nécessaire, d’être orientés vers une prise en charge judiciaire ou par des professionnels spécialisés.

Les futurs bacheliers et les étudiants qui souhaitent se réorienter n'ont plus que quelques heures pour inscrire leurs vœux de formation sur la plateforme Parcoursup. Cette étape se clôture en effet ce jeudi 12 mars 2026 à minuit. Ils auront ensuite jusqu'au 1er avril pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux.

Pour ce jeudi 12 mars, matante Rosina ne voit pas de grand changement à l'horizon. Le soleil reste bien présent, surtout le matin tout comme l'après-midi, malgré quelques petits nuages. Pour la mer, le rivage nord reste tranquille avec une mer peu agitée.