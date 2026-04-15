À la une de ce jeudi : violences sexuelles, chute de 25 mètres, pas d'aide pour les agriculteurs, tuerie en Turquie, prise en charge cardiovasculaire et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 16 avril 2026 : - Viols, agressions... à La Réunion, une femme sur cinq est victime de violences sexuelles - Col de Bellevue : une automobiliste fait une chute de 25 mètres et s'en sort indemne - Hausse des carburants : les agriculteurs toujours dans l'attente d'une aide, tandis que les collectivités se renvoient la balle - Turquie : neuf morts et 13 blessés dans une tuerie dans une école - Rec : un outil unique pour mieux comprendre et améliorer la prise en charge cardiovasculaire à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - jeudi plutôt ensoleillé dans sa globalité (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion en 2023, 22,7% des femmes ont déclaré avoir subi un rapport forcé et/ou une tentative de rapport forcé au cours de leur vie. Cela représente une femme sur cinq, notamment chez les plus jeunes, révèle une enquête de l'Inserm et de l'ANRS Maladies Infectieuses. Un quart de ces violences sexuelles ont lieu dans le cercle familial. Si la parole tend à se libérer pour dénoncer ces crimes, dans l'île, de nombreux freins empêchent encore les victimes de dénoncer et porter plainte.

Ce mercredi 15 avril 2026, vers 18h23, une conductrice a fait une chute de 25 mètres dans un ravin au niveau du Col de Bellevue (RN3) sur la commune de la Plaine-des-Palmistes. Selon nos informations, l'automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule. Elle s'en sort indemne, légèrement blessée. Le véhicule devrait être récupéré prochainement.

Alors que le Département a débloqué 5 millions d’euros pour soutenir les publics les plus fragiles face à la hausse des carburants, les agriculteurs - relevant de sa compétence - restent dans l’attente de mesures concrètes. Sur le terrain, les professionnels dénoncent un manque de réponses adaptées et une situation devenue insupportable. En attendant, la Région et le Département se renvoient la balle sur leur implication respective dans cette crise.

Un adolescent âgé de 14 ans a ouvert le feu mercredi dans un établissement scolaire du sud de la Turquie, tuant huit élèves et un enseignant et faisant treize blessés, ont annoncé les autorités locales.

À La Réunion, les maladies cardiovasculaires représentent un enjeu majeur de santé publique. Les patients y présentent souvent des profils plus complexes qu’en Hexagone, avec une forte prévalence du diabète, davantage de complications et des parcours de soins parfois longs et fragmentés. Pendant longtemps, cette réalité n’a pu être appréhendée que de manière partielle. C’est pour répondre à ce manque qu’est né REC, avec une triple ambition : comprendre, améliorer nos pratiques, et faire avancer la recherche. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU de La Réunion.

Pour ce jeudi 16 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée sans grand bouleversement. Dans les hauts et l'est quelques averses dans la journée sous les passages nuageux, pendant que l'ouest et le sud continuent de profiter d'un beau soleil généreux. Les brises dominent sur la majorité de l'île, avec un léger vent d'est qui aère les côtes nord et sud.