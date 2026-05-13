À la une de ce jeudi : Ultra Trail des Géants, messe de l'Ascension, le PSG rafle son 14ème titre, foire de Bras Panon, hantavirus et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 14 mai 2026 : - Ultra Trail des Géants : coureurs et coureuses se sont élancés de Saint-Philippe - Des milliers de catholiques rassemblés au Maïdo pour la messe de l’Ascension - L1 : le PSG rafle son 14e titre et peut espérer un nouveau doublé historique - La foire agricole de Bras-Panon bat son plein - Dans un village patagonien, le traumatique souvenir de l'hantavirus - La pa Météo France i di, sé zot i di - un jeudi calme (Photo www.imazpress.com)

Durant quatre jours, du 14 au 17 mai 2026, a lieu la 3ème édition de l'Ultra Trail des Géants, organisée par l'UTOI. Cette compétition s'impose comme l'un des plus grands rendez-vous d'ultra-distance au niveau international. 3.690 coureurs et coureuses vont arpenter les sentiers de La Réunion. De l'Ultra Terrestre - épreuve de 224 km et 14.325 mètres de dénivelé positif, au Trail du Colorado, accessible à tous, l'UTG propose huit épreuves taillées pour chaque profil de coureur.

Fidèle à une tradition bien ancrée, des milliers de catholiques de La Réunion se réunissent au Maïdo pour la messe de L'ascension ce jeudi 14 mai 2026. Elle sera célébrée par l'évêque, Monseigneur Pascal Chane-Teng. Ce moment de foi marque la montée au ciel de Jésus-Christ.

Mis sous pression par Lens, le Paris SG a empoché son 14e titre de champion de France mercredi, et peut désormais se tourner pleinement vers le doublé Ligue 1 - Ligue des champions.

La 46ème édition de la Foire agricole continue de battre son plein à Bras-Panon. Une édition placée sous le signe de la résilience, après que le territoire ait dû annuler l'évènement en 2025, après le passage du cyclone Garance. Les Réunionnais sont invités à (re)découvrir l'événement jusqu'à ce dimanche 17 mai 2026. Imaz Press Réunion vous propose de vivre en images cette foire incontournable du paysage agricole de La Réunion.

Le deuil, la peur, la stigmatisation. Loin de la résonance planétaire de la crise du MV Hondius, un village de Patagonie argentine n'a pas oublié le foyer d'hantavirus qui tua 11 personnes en 2018-2019, faisant de lui un cas d'école sur les vertus de l'isolement.

Pour ce jeudi 14 mai 2026, le réveil se fait sous un grand ciel lumineux sur toute l'île nous annonce Matante Rosina. La journée bascule doucement en cours de matinée avec les nuages qui gagnent du terrain dans les pentes, dans les hauts la vue reste dégagée. Dans les cirques et sur les plaines, le soleil alterne avec les nuages.