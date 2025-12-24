À la une de ce jeudi : drame sur la route, Joyeux Noël, réveillon Ultras de l'A64, disparus en France en 2025, Noël en temps de guerre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 25 décembre 2025 : - Bras-Panon : un automobiliste décède, percuté par plusieurs véhicules - Joyeux Noël zot tout ! - Messe, sapins et huitres: à Carbonne, le réveillon sur l'autoroute des Ultras de l'A64 - Les principaux disparus en France en 2025 - À Kiev, les réalités paradoxales d'un Noël en temps de guerre - La pa Météo France i di, sé zot i di - (Photo www.imazpress.com)

Un réveillon de Noël dramatique à Bras-Panon. Dans la soirée de mercredi 24 décembre 2025, un homme a été percuté sur la quatre-voies par plusieurs véhicules après être sorti de sa voiture suite à un accident. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pas survécu. Le drame s'est déroulé au niveau Paniandy.

L’heure des fêtes a sonné. Ce jeudi 25 décembre 2025, c’est Noël. L’occasion pour l'équipe d'Imaz Press de partager avec vous ces quelques mots, pour cette parenthèse que l’on sait toujours trop courte. Car oui, elle ne dure jamais assez longtemps

"Tout le monde préfèrerait passer le réveillon en famille": toujours mobilisés contre la politique gouvernementale de gestion de la dermatose bovine, les agriculteurs du barrage de Carbonne, au sud de Toulouse, ont passé le réveillon de Noël sur l'A64, avec en point d'orgue une messe célébrée sur l'autoroute.

De Jean-Marie Le Pen à Claudia Cardinale en passant par Jean-Louis Debré, Thierry Ardisson, Bertrand Blier et Nicole Croisille, voici quelques-unes des personnalités disparues en France en 2025.

Une jeune femme pose pour son petit ami devant un stand de vin chaud à côté d'enfants sur un manège illuminé et d'un sapin géant. A Kiev, comme dans les autres villes européennes, les célébrations de Noël sont présentes, mais elles s'accompagnent ici de sirènes et bombardements.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages prédominent dans le ciel réunionnais en ce jour de Noël

Le Père Noël est passé mais n'a pas amené le soleil dans sa hotte. Tant pis, c'est une bonne occasion pour Matante Rosina de profiter en famille d'un bon repas et des cadeaux glissés délicatement sous le sapin. Les nuages prédominent dans le ciel réunionnais. Les zones littorales sont épargnées par les précipitations