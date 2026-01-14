À la une de ce jeudi : meurtre de Cindy Morvan, crédit d’impôts, cyclone Dudzai, vigilance vents forts, parc national et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 15 janvier 2026 : - Meurtre de Cindy Morvan : ex-compagnon de la victime, le Réunionnais Bruno Tanjon, mis en examen pour complicité d’assassinat - Crédit d’impôts : à La Réunion, 75.000 foyers vont recevoir un virement, mais attention aux trop-perçus - Le cyclone tropical Dudzai continue de s'intensifier et pourrait passer à moins de 200km de Rodrigues d'ici dimanche - Vents forts : le sud-est en vigilance jaune à compter de 9 heures - Plaine des Palmistes : une journée pour préserver la biodiversité et les paysages nocturnes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : le vent monte d’un cran et des pluies plus discrètes (Photo www.imazpress.com)

Originaire de La Réunion, Bruno Tanjon, médaillé aux championnats du monde et de France en cyclisme sur piste, a été mis en examen pour complicité d'assassinat et placé en détention provisoire après le meurtre de Cindy Morvan à Calais, le 31 octobre 2025. Ex-compagnon de la victime, il était en couple avec la femme qui a tué la mère de deux enfants.

À La Réunion, environ 75.000 foyers qui ont avancé certains frais en 2025 vont percevoir ce jeudi 15 janvier 2026, un virement qui correspond à 60% du montant estimé de leur crédit et/ou réduction d'impôt. Cela représente un montant total de 59 millions d'euros pour le département, soit un montant moyen de 788 euros par foyer. En tout, 9 millions de ménages attendent ce virement en France.

Dudzai évolue ce jeudi 15 janvier 2026 sur le centre Est du bassin à près de 1.200 km à l'est-nord-est de Rodrigues. Le système, de petite taille, suit une trajectoire en direction de l'ouest et continue de s'intensifier tout en restant encore au seuil de cyclone tropical. Au cours des prochaines 12-24 heures, son intensité devrait encore augmenter en continuant de se déplacer vers l'ouest. Le système pourrait passer à moins de 200km de Rodrigues d'ici dimanche. Il se trouve à 2.040 km de La Réunion.

Le vent d'est devrait être l'élément marquant de ce jeudi 15 janvier 2026 et devrait atteindre des rafales entre 80 et 90 km/h dans la région de Saint-Joseph entre le milieu de matinée et la fin d'après-midi. Le sud-est de l'île sera placé en vigilance jaune vents forts à compter de 9 heures. L'ensemble des vigilances fortes pluies ont été levées.

Le Parc national de La Réunion invite petits et grands à explorer le monde nocturne à travers des ateliers, animations et moments de sensibilisation, le samedi 17 janvier 2026 à partir de 13h à La Plaine des Palmistes. "Les jours de la Nuit" est un événement en faveur de la transition lumineuse du territoire, avec les territoires, les entreprises et le grand public, pour préserver la biodiversité et les paysages nocturnes.

Matante Rosina regarde dans sa boule de cristal ce jeudi 15 janvier 2026, et elle voit que la pluie se calme, mais le vent, lui, se fâche. Dès le matin, un vent d’Est bien costaud souffle sur le Sud-Sauvage. Dans l’après-midi, les rafales peuvent atteindre jusqu’à 90 km/h vers Saint-Joseph. Côté ciel, les averses concernent surtout la moitié Est en matinée et peuvent persister au fil de la journée. L’après-midi, quelques ondées sans excès se déclenchent dans les Hauts de l’Ouest, avec les nuages de l’intérieur. La mer devient forte, sous l’effet du vent et d’une houle d’Est entre 2 et 3 mètres, tandis qu’elle reste simplement agitée à l’Ouest. Les températures, elles, ne changent pas, et ça va très bien à Matante Rosina.