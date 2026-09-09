À la une de ce jeudi : suicide, menace d'expulsion, budget 2027, Runéo, violences sexuelles et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 10 septembre 2026 : - Suicide : à La Réunion tous les ans 72 personnes se tuent et plus de 1.400 tentent de mettre fin à leurs jours - Menacé d'expulsion à La Réunion, un citoyen chinois craint pour sa vie en cas de retour au pays - Budget : Lecornu concède aux grandes entreprises une baisse de leur contribution exceptionnelle - Sécheresse, fuites et IA : pour ses 50 ans, Runéo veut faire entrer la gestion de l'eau dans une nouvelle ère - Violences sexuelles : une nouvelle rencontre Stop VIF organisée à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - une journée similaire à la veille (Photo www.imazpress.com)

Chaque année, le 10 septembre, marque la Journée internationale de prévention du suicide. À La Réunion 72 personnes meurent par suicide et plus de 1.400 tentent de mettre fin à leurs jours tous les ans. Une personne qui tente de passer à l'acte est souvent vue comme lâche. Derrière cet acte désespéré, des appels à l'aide d'hommes, de femmes et des plus jeunes. Derrière ces chiffres, ce sont des milliers de familles, de collègues et de proches qui se demandent comment repérer la détresse et comment réagir à temps.

Un ressortissant chinois, Chen Binggui, pourrait être expulsé vers son pays d'origine dans les prochains jours. Une expulsion qui pourrait être désastreuse pour ce pratiquant du Falun Gong, et pour ses deux enfants, dans la mesure où les adeptes de ce mouvement spirituel sont pourchassés et incarcérés par le pouvoir chinois.

Sébastien Lecornu fait un geste en faveur des grandes entreprises en leur promettant de baisser une surtaxe exceptionnelle à défaut de pouvoir la supprimer dans un contexte budgétaire contraint, espérant ainsi préserver une politique de l'offre qu'il estime source de croissance.

Présent à La Réunion depuis 50 ans, le groupe Véolia, à travers sa filiale locale Runéo, a profité de cet anniversaire ce mercredi 9 septembre 2026 pour dresser le bilan de son activité et surtout se tourner vers l'avenir. Face à des sécheresses appelées à s'intensifier, l'exploitant mise sur la détection des fuites, les compteurs télérelevés et la réutilisation des eaux usées pour préserver une ressource de plus en plus précieuse

Dans un contexte où la protection des enfants et la prise en charge des violences faites aux mineurs occupent une place importante dans le débat public, le Collectif Stop VIF - Protégeons nos enfants et l’association EPAA 974 organisent une nouvelle rencontre départementale des acteurs de la protection de l’enfance, ce jeudi 10 septembre 2026, en visioconférence.

En ce jeudi 10 septembre 2026, Matante Rosina annonce une journée similaire à la veille. La matinée sera ensoleillé tandis que quelques nuages se pointeront dans l'après-midi sans créer de menace. La houle continue à faiblir malgré une mer encore agitée.