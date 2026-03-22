À la une de ce lundi : 2ème tour des municipales, élection, "Terres de Saveurs", attaques de colons israéliens, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 23 mars 2026 : - 2ème tour des municipales 2026 : le scrutin de toutes les surprises - Municipales : la gauche conserve Paris, Lyon et Marseille mais échec global des alliances avec LFI - "Terres de Saveurs" : un tout nouveau concours 100 % local dédié aux talents de La Réunion - Nouvelles attaques de colons israéliens contre plusieurs villages en Cisjordanie occupée - Contrôles routiers : 893 infractions relevées dont 232 stationnements gênants au volcan - La pa Météo France i di, sé zot i di - un lundi possiblement orageux (Photo www.imazpress.com)

La soirée électorale du second tour des municipales 2026 aura été la soirée de toutes les surprises. À Sainte-Suzanne, c'est finalement Alexandre Laï-Kane-Cheong qui a remporté la victoire face à Frédéric Maillot, pourtant arrivé en tête du premier tour. Même scénario à Saint-Leu, avec la victoire de Karim Juhoor contre Thierry Robert, et au Tampon avec la victoire d'Alexis Chaussalet face à Patrice Thien-Ah-Koon. À La Possession, Vanessa Miranville a perdu son siège face à Erick Fontaine, et Jacques Técher a perdu face à Laïla Nassibou. Moins surprenant : David Lorion garde son siège à Saint-Pierre, Céline Sitouze devance ses opposants à Sainte-Marie, Joé Bédier garde Saint-André.

La gauche a conservé Paris, Marseille et Lyon dimanche au second tour des élections municipales, qui ont toutefois signé l'échec général des alliances controversées entre LFI et les socialistes, tandis que le RN enregistre une vague de victoires dans les villes moyennes.

Le Crédit Agricole La Réunion-Mayotte renforce son engagement pour le développement local avec la première édition de "Terres de Saveurs", un tout nouveau concours 100 % local dédié aux talents de La Réunion. Plus qu'un concours, il honore l’excellence, l’authenticité et le dévouement des métiers d'exception qui caractérisent la gastronomie réunionnaise et mahoraise.

Des Palestiniens ont déclaré dimanche que des colons israéliens avaient incendié des bâtiments et des voitures lors d'attaques contre plusieurs villages en Cisjordanie occupée, l'armée israélienne condamnant "toute forme de violence" à la suite de ces incidents.

Les effectifs de la police nationale étaient fortement mobilisés ce week-end du 20 au 22 mars 2026 à La Réunion. 195 fonctionnaires de police étaient sur le terrain et ont relevé 604 infractions dont 38 délits. Parmi les nombreuses infractions, ils ont constaté 365 excès de vitesse. De son côté, la gendarmerie de La Réunion indique avoir verbalisé 232 automobilistes sur la RN2 route des laves et relevé 289 infractions sur l'ensemble de l'île.

Pour ce lundi 23 mars2026 , Matante Rosina nous annonce une journée en partie nuageuse sur l'ensemble de l'île, avec des averses attendues par endroits. En fin d'après-midi, le ciel deviendra très nuageux avec des risques d'orages sur certains secteurs.