À la une de ce lundi : élèves en moins, grève des cliniques privées, prix, contrôles routiers, Resto'Acteurs, et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 20 avril 2026 : - Éducation nationale : La Réunion va perdre près de 25.000 élèves d'ici 2035 - Inégalité de traitement public-privé : en grève, les salariés des cliniques privées lancent un appel au ministère de la santé - Prix dans les supermarchés : le gouvernement ne veut pas rouvrir "l'ensemble des négociations commerciales" - Contrôles routiers : 327 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end - Les Resto'Acteurs lancent la "resto'Act Cup" - La pa Météo France i di, sé zot i di - un lundi ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Écoles, collèges et lycées publics ou privés sous contrat auront perdu près de 25.000 en 2035, selon des projections du ministère de l’Éducation. Une "vague sismique" qui rendra nécessaire de repenser "l'offre scolaire sur le territoire à long terme", a affirmé le ministre Edouard Geffray. Ces chiffres du ministère de l’Éducation nationale sont notamment basés sur des hypothèses de fécondité

Ce lundi 20 avril 2026, plusieurs salariés des cliniques privées de La Réunion entament une grève illimitée à l'appel de l'intersyndicale. Ils demandent être traités à l'égal des salariés du secteur public de la santé et lancent un appel à l'aide au ministère de la Santé. Ministère qui, par un courrier, a reconnu cette problématique, mais sans améliorations concrètes sur le terrain. Des rassemblements auront lieu dès 7 heures devant la clinique Sainte-Clotilde, le siège social de la FHP Oi et ensuite devant l'Agence régional de santé.

Le gouvernement ne souhaite pas "rouvrir l'ensemble des négociations commerciales" entre les supermarchés et leurs fournisseurs agroalimentaires et appelle les industriels à être "raisonnables" dans les hausses de prix, a indiqué dimanche sa porte-parole, Maud Bregeon. A La Réunion, les prix de l’alimentation ont augmenté de 2,1 % sur un an

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 32 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 17 au 19 avril 2026 permettant de relever 211 infractions. En zone gendarmerie, un conducteur de motocyclette a été contrôlé à 110 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Il a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire et sa moto a été placée en fourrière. Les gendarmes ont relevé 116 infractions sur le week-end

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’accès à l’emploi et de la valorisation des métiers de l’hôtellerie et de la restauration, l’association Resto’Acteurs organise la première édition de la Resto’Act Cup. Un événement dédié à la rencontre entre professionnels du secteur, institutions et personnes intéressées par ces métiers, organisé en partenariat avec France Travail, la Mission Intercommunale Ouest et Vatel Réunion. Cela aura leiu sur Campus Vate à Saint-Gilles de 8h30 à 13 heures.

Pour ce lundi 20 avril 2026, Matante Rosina nous annonce un début de journée bien lumineux sous un beau ciel dégagé. Les nuages commencent à pointer leur nez sur les pentes vers la mi-journée, et les éclaircies deviennent un peu plus discrètes dans les cirques l'après-midi. Quelques averses isolées sont possibles. Les températures restent estivales avec un air chaud et lourd dans les bas.