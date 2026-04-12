À la une de ce lundi : grève sur les routes, grève des avocats, féminicides, guerre, facturation électronique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 13 avril 2026 : - Prix des carburants : la grève des professionnels de la route commence, les pétroliers ne font toujours aucune proposition ni aucun effort - Projet de loi SURE : les avocats mobilisés ce lundi pour dénoncer une "justice expéditive" - Dans la Vienne, l'auteur présumé d'un double féminicide est décédé - Les Etats-Unis vont imposer un blocus des ports iraniens après l'échec des pourparlers - Assises nationales de la facturation électronique : une semaine de mobilisation pour les TPE réunionnaises - La pa Météo France i di, sé zot i di - lundi en demi-teinte (Photo www.imazpress.com)

Après un week-end de réflexions et d’organisation, les professionnels de la route regroupés en intersyndicale lance une grève illimitée ce lundi 13 avril 2026. Ils demande des aides pour faire face à l'augmentation des prix des carburants. Après plusieurs échanges avec la Région Réunion, le ministère des Transports et les services de l’État, l'intersyndicale a jugé les propositions insuffisantes. Du côté des pétroliers : silence radio. Rien ne se passe, aucune proposition et aucun effort. Première étape de cette mobilisation : des opérations escargot en direction de Saint-Denis et du Port.

Les avocats des barreaux de Saint-Pierre et Saint-Denis poursuivent leur mouvement de grève ce lundi 13 avril 2026 et appellent les justiciables à les rejoindre. Ils seront rassemblés, dès 7 heures 30 devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Une mobilisation organisée dans le cadre de la contestation nationale contre le projet de loi S.U.R.E (Sanction utile, rapide et effective), actuellement examinée au Parlement.

L'homme suspecté d'avoir tué une femme et sa soeur dimanche après-midi à Montmorillon (Vienne), est décédé des suites de ses blessures dimanche soir, a-t-on appris de source proche du dossier.

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient imposer à partir de lundi un blocus aux ports iraniens après l'échec des pourparlers directs entre les deux pays, dont Washington et Téhéran se renvoient la responsabilité.

Du 13 au 17 avril 2026, l’UNASA, l’ANPRECEGA et la FNOCAP lancent les premières "Assises Nationales de la Facturation Électronique". À La Réunion, cet événement prend corps le 14 avril au Golf du Bassin Bleu (Saint-Gilles-les-Hauts), où OGEA Réunion fédère la "Communauté de Relais" lors d’une table ronde stratégique.

Pour ce lundi 13 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une matinée commence sous un beau soleil bien généreux sur la majorité de l'île. L'après-midi, le ciel se couvre progressivement et quelques pluies font leur retour, mais rien d'excessif selon elle. Mais on garde le parapluie à portée de main.