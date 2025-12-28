À la une de ce lundi : grands excès de vitesse, vigilance orange, cyclone Grant, surveillants en colère, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 29 décembre 2025 : - À La Réunion, rouler à plus de 50km/h au-dessus de la vitesse autorisée est maintenant puni par de la prison - L'est en vigilance orange fortes pluies et orages, le nord et l'ouest en vigilance jaune - Grant s'est encore intensifié et a atteint le stade de cyclone tropical intense - Prisons : les agents pénitentiaires mobilisés à Saint-Pierre contre la surpopulation carcérale - Contrôles routiers : 100 infractions relevées par les forces de l'ordre, dont 12 délits - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade pour ce premier jour de la semaine (Photo www.imazpress.com)

Les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée deviennent un délit à partir de ce lundi 29 décembre 2025. Fini la simple amende : place à une infraction pénale, avec prison possible et inscription au casier judiciaire. Une réponse assumée de l’État face à la hausse des comportements dangereux. À La Réunion en 2025, selon les chiffres de la gendarmerie, "il y a eu 21 excès de vitesse de plus de 50km/h", explique-t-on à Imaz Press.

La région est de La Réunion est en vigilance orange fortes pluies et orages depuis 4h et au moins jusqu'à 12h ce lundi matin 29 décembre 2025. Le nord et l'ouest sont en vigilance jaune fortes pluies et orages également jusqu'à midi. Prenez donc vos précautions et n'oubliez pas votre parapluie

Grant a a atteint le stade de cyclone tropical intense dans la nuit du dimanche 28 décembre au lundi 29 décembre 2025. évolue ce lundi 29 décembre 2025. A 4h ce lundi matin, il se trouvait à 2.940 à l'est-nord-est de La Réunion. Il se déplace vers l'ouest à 20km/h. "Il s'agit d'un système de très petite taille, avec des vents dangereux restant confinés dans un rayon de 50 à 80 km du centre" indique Météo France. "Aucune influence de ce système n'est attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte" ajoutent les météorologues

À La Réunion, les établissements pénitentiaires dépassent largement leurs capacités d'accueil de détenus. Le centre pénitentiaire de Domenjod, à Saint-Denis, abrite 950 détenus pour 575 places, soit une densité de 232%. À la maison d’arrêt de Saint-Pierre, 203 personnes sont incarcérées pour 110 places (131 %). Une surpopulation carcérale qui "bat tous les records", s'inquiète l'Ufap Unsa Justice qui, depuis 6 heures ce lundi 29 décembre 2025, se mobilise devant l'établissement du sud.

Les effectifs de la direction territoriale de police nationale de La Réunion et de la gendarmerie ont réalisé sur le département plusieurs opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 26 au 28 décembre 2025. Cela a permis de relever 208 infractions dont 12 délits et 16 conduites addictives. Sept permis ont été retirés

Vous vouliez du soleil ? Eh bien il va falloir attendre vous dit Matante Rosina. Le temps est maussade pour ce premier jour de la semaine. Il pleut, il y a des nuages, il fait gris... et parfois même les orages viennent casser notre tranquillité. Forte heureusement, les intensités semblent devenir moins fortes en cours de soirée et nuit suivante.