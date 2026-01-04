À la une de ce lundi : grève des médecins, Venezuela, 40 morts de Crans-Montana identifiés, listes électorales, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 5 janvier 2026 : - Arrêts de travail, sanctions financières, surcharge administratives : les raisons de la grève des médecins - Venezuela : Donald Trump à la conquête armée du monde et de son pétrole - Incendie d'un bar en Suisse : les 40 morts, dont 20 mineurs, identifiés - Municipales 2026 : il est temps de vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales - Contrôles routiers : 193 infractions relevées par les forces de l'ordre, 11 permis retirés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps très nuageux et une houle d'alizé qui déferle à 2 mètres (Photo www.imazpress.com)

À compter de ce lundi 5 janvier 2026, les médecins libéraux sont en grève, et ce, jusqu'au 15 janvier. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale crispe la profession. Un PLFSS que les syndicats jugent "punitif" et "déconnecté de la réalité du terrain". À La Réunion, comme dans l’Hexagone, les médecins libéraux dénoncent une surcharge de tâches administratives, la remise en cause de leur indépendance, mais aussi le poids des menaces de sanctions financières.

Stupeur ce samedi 3 janvier 2026. Donald Trump fait bombarder le Venezuela. Le monde vient d’apprendre, sur le réseau social du président des États-Unis, que ce dernier a fait "capturer et exfiltrer" le président vénézuélien Nicolás Maduro, et sa femme. Les mots sont choisis. Donald Trump "exfiltre", là où le monde découvre "un enlèvement" dans un pays souverain

Les quarante personnes, dont vingt mineurs, décédées dans l'incendie d'un bar en Suisse la nuit du nouvel an ont été identifiées, a annoncé la police dimanche après une journée d'hommages dans la station endeuillée de Crans-Montana.

Les élections municipales et communautaires auront lieu les 15 et 22 mars 2026 à La Réunion et dans le reste des communes de France. Pour voter, il est essentiel d'être inscrit sur les listes électorales. Si vous ne l'êtes pas, l'inscription en ligne doit être réalisée avant le mercredi 4 février 2026 inclus ou en mairie avant le vendredi 6 février 2026 inclus.

Les effectifs de la direction territoriale de police nationale de La Réunion et de la gendarmerie ont réalisé sur le département plusieurs opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 2 au 4 janvier 2026. Cela a permis de relever 193 infractions, dont 19 conduites sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Ce week-end, onze permis ont été retirés, 10 automobilistes sont rentrés à pied.

Matante Rosina ne blague pas avec la météo. Aujourd'hui, personne n'ira à la plage dans son entourage. Ce lundi 5 janvier 2026, l'humidité gagne du terrain et se traduit par un temps très nuageux avec des averses sur la partie orientale dès le matin. Les averses débordent vers le chef-lieu et Saint-Pierre en matinée. Le ciel se couvre l'après-midi sur le reste de l'île avec des précipitations sur les premières pentes ouest. Attention: rafales en montagne durant cette journée. La mer est agitée et la houle d'alizé déferle à 2 mètres.