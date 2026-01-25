À la une de ce lundi : municipales 2026, scarlatine, mort d'un Américain à Minneapolis, lait infantile rappelé, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 26 janvier 2026 : - Municipales 2026 : la bataille est d'ores et déjà bien entamée - La scarlatine, une maladie devenue rare mais toujours présente à La Réunion - L'administration Trump sur la défensive après la mort d'un second Américain à Minneapolis - Le groupe Vitagermine rappelle trois lots de son lait infantile Babybio Optima - Contrôles routiers : 445 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel plutôt couvert (Photo www.imazpress.com)

Il reste désormais moins de deux mois avant le premier tour des élections municipales 2026. Nombre de candidats et candidates ont d'ores et déjà lancé leur campagne, certains ont annoncé leur candidature, et d'autres laissent planer le doute. Des surprises ne sont pas à exclure dans les semaines à venir, à l'image de ces derniers jours où certaines personnalités politiques ont décidé de revenir sur le devant de la scène. Imaz Press Réunion fait le point sur cette campagne qui ne manquera pas de continuer à surprendre.

Un simple mail envoyé à des parents avec écrit : "un cas de scarlatine avéré nous a été signalé" et rapidement, l'inquiétude monde. On croyait cette maladie quasiment éteinte, ou en tout cas on n'en entendait plus parler. Pourtant dans la réalité, la scarlatine, à l'instar d'autres pathologies touchant principalement les enfants n'a jamais vraiment disparu. Dans la majorité des cas, elle reste bénigne.

Le gouvernement de Donald Trump se trouve sous la pression dimanche de l'opposition démocrate et de la population de Minneapolis après la mort la veille d'un infirmier, tué par balle par des agents fédéraux dans cette ville du nord des États-Unis.

Le groupe Vitagermine a annoncé dimanche le rappel de trois lots de son lait infantile Babybio Optima, à la suite d’une série de rappels d’autres laits infantiles sur fond de risque de contamination d’origine bactérienne.

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 27 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 23 au 25 janvier 2026 permettant de relever 349 infractions. Côté gendarmerie, 96 infractions ont été relevées sur 12 opérations de contrôle.

Ce lundi 26 janvier 2026, Matante Rosina garde son parapluie pas loin. Dès le matin, les nuages sont bien présents sur l'île et quelques averses traînent surtout sur les hauts de l'est. Dans l'après-midi, le ciel se fâche un peu plus : les averses deviennent plus nombreuses, surtout dans l'intérieur. Il fait toujours chaud et la mer continue de bien bouger.