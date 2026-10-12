À la une de ce mardi : pétrolier intercepté, joëlettes du Grand Raid, prix du gazole, lycéens dans la rue, les femmes à l'arrêt et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 13 octobre 2026 : - [Photos-Vidéo] Un pétrolier suspecté d'arborer un faux pavillon et de transport illicite de carburants intercepté au large de La Réunion - [Vidéos] Grand Raid : les joëlettes, une traversée solidaire pour faire rêver les "autrement capables" - Les lycéens de nouveau dans la rue mardi pour un acte V du mouvement - Le gouvernement assure que les prix du gazole baisseront "dès le 1er novembre" - "On arrête tout" : les femmes invitées à ne plus travailler, à la maison et à l'extérieur, pendant 24 heures - La pa Météo France i di, sé zot i di – un mardi entre soleil et petites averses (Photo www.imazpress.com)

Ce lundi 12 octobre 2026, des moyens de la Marine nationale sont intervenus au matin, en haute mer, à près de 500 nautiques au sud de l'île de La Réunion, sur un pétrolier suspecté d'arborer un faux pavillon (une fausse nationalité) et impliqué dans des "activités illicites de transport de carburants", annonce Emmanuel Macron. Un signalement a alors été fait à la procureure de la République de Saint-Denis. Il est actuellement escorté par la Marine nationale vers un point de mouillage au large de l'île pour la poursuite des vérifications.

Lors du Grand Raid, une course fait plus frissonner et suscite plus d'émotions que les autres, celle des Joëlettes. Chaque année, plusieurs bénévoles permettent à des personnes porteuses de handicap d'arpenter les sentiers, grâce aux fauteuils roulants tout-terrain. Héléna et son père participent cette année à cette action menée par l'association Réunion Aventures Joëlettes (RAJ) mise à l'honneur un documentaire tourné lors des courses précédentes

Sébastien Lecornu a assuré lundi que les prix du gazole baisseraient pour les consommateurs "dès le 1er novembre" grâce au déstockage de millions de barils et au bon vouloir des distributeurs, qu'il a reçus dans la matinée.

Estimant n'avoir reçu "que des miettes", les lycéens appellent mardi à une nouvelle journée nationale de manifestations, alors que le gouvernement espère une décélération du mouvement à l'approche des vacances scolaires.

Et si les femmes arrêtaient de travailler, de s'impliquer, de gérer une partie des tâches ménagères ce mardi 13 octobre 2026. À l'initiative du mouvement international World with Women, les femmes sont invitées à "ne rien faire". L'objectif, rappeler l’importance des femmes dans la société et appeler à plus d’égalité. À La Réunion, les inégalités sont toujours marquées entre les femmes et les hommes

Pour ce mardi 13 octobre 2026, Matante Rosina annonce un début de journée plutôt calme, malgré quelques nuages dans l’est. Dans l’après-midi, les nuages s’installent sur les hauteurs et quelques petites averses sont possibles, surtout dans l’est. Les hauts de l'île devraient garder un beau ciel bleu.