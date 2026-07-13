À la une de ce mardi : 14 juillet, festivités, Mondial, recueillement à Nice, un robot hospitalier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 14 juillet 2026 : - 14 juillet 2026 : à La Réunion, une fête nationale entre mémoire et spectacles pyrotechniques - Défilé, concerts, feux d'artifices... : un programme riche en festivités pour la fête nationale - Dix ans après, recueillement à Nice et au Mondial en mémoire des victimes du 14 Juillet - Mondial-2026: France-Espagne, choc des titans pour une place en finale - Un robot avec sourcils et mains, à la rencontre des patients dans un hôpital italien - La pa Météo France i di, sé zot i di - mardi mitigé (Photo www.imazpress.com)

Ce mardi 14 juillet 2026, La Réunion célèbre la fête nationale. Pour l'occasion, dépôts de gerbes, défilés, feux d'artifices et festivités sont organisés aux quatre coins de l'île. À Saint-Denis, forces armées, de sécurité et des représentants de la société civile défilent sous le thème des 400 ans de la Marine nationale, mettant à l’honneur quatre siècles d’histoire, d’engagement et de service au profit de la Nation. Une fête nationale entre mémoire et spectacles pyrotechniques

S'il y a bien un événement à ne pas manquer, c'est la fête nationale. Festive et fédératrice, elle propose, sur toute La Réunion, des animations gratuites : défilé militaire, programme culturel, concert et surtout feu d'artifice à couper le souffle. Voici les événements de ce mardi 14 juillet 2026.

Dix ans après l’attentat qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, Nice rend hommage aux victimes en présence d’Emmanuel Macron, une commémoration qui coïncide avec la demi-finale des Bleus au Mondial, où une minute de silence sera observée.

Un immense choc attend la France mardi à Dallas contre la grande Espagne du prodige Lamine Yamal, championne d'Europe, avec comme enjeu une troisième finale de Coupe du monde d'affilée pour l'équipe de Didier Deschamps, obnubilée par la quête du titre suprême.

Un hôpital milanais teste un petit robot chargé d'accueillir les patients et de dialoguer avec eux, pour décharger les soignants des tâches les plus répétitives.

Pour ce mardi 14 juillet, pas de grande amélioration, les nuages n'ont pas l'air pressés de partir. Le soleil fait quelques apparitions, mais sans réussir à s'installer bien longtemps et les averses restent possibles un peu partout sur l'île.