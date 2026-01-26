À la une de ce mardi : viol et agression sexuelle sur mineurs, interdiction des réseaux sociaux, la canne en déclin, rappel de lait infantile, concours d’écriture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 27 janvier 2026 : - Viol et agression sexuelle sur mineurs : un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse encourt 20 ans de réclusion criminelle - L’Assemblée adopte l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans - Canne et sucre : la viabilité de la filière à La Réunion reste préoccupante selon la Cour des comptes européenne - Rappels de lait infantile: une association attaque l’État pour "carence grave" - Fonnkèr /Poésie : le Secours Catholique lance la seconde édition de son concours d’écriture - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : une matinée tranquille, des averses dans les hauts (Photo www.imazpress.com)

Deuxième journée d'audience devant la Cour criminelle de La Réunion ce mardi 27 janvier 2026 pour un ancien éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de Saint-Pierre. L'homme de 57 ans est poursuivi de viol commis sur mineur de moins de 15 ans et agression sexuelle imposée a un mineur de 15 ans sur des jeunes en difficulté qu'il accompagnait. Le verdict est attendu ce mercredi. Présumé innocent, il encourt 20 ans de réclusion criminelle.

La France bientôt pionnière en Europe ? Les députés ont adopté dans la nuit de lundi à mardi une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une mesure visant à protéger la santé des adolescents, soutenue de tout leur poids par le gouvernement et Emmanuel Macron.

Les aides de l’Union européenne sont "vitales" pour l’agriculture à La Réunion et dans les Outre-mer mais imparfaites, souligne un rapport de la Cour des comptes européenne ce lundi 26 janvier 2026. Il observe une incapacité à enrayer le déclin de la filière sucre. La viabilité financière de la filière et sa compétitivité restaient préoccupantes, le soutien apporté par l’UE étant supérieur aux recettes tirées des ventes de sucre. Chaque année, l’UE injecte jusqu’à 69 millions d’euros par an aux territoires ultramarins français.

Une association de défense de la santé des enfants a déposé lundi un recours devant le tribunal administratif de Paris pour dénoncer "la carence grave de l’État dans la gestion du scandale sanitaire des laits infantiles contaminés".

Le Secours Catholique lance la seconde édition de son concours d’écriture Fonnkèr /Poésie. Le concours restera ouvert jusqu’au 15 mars 2026 inclus. Cette nouvelle édition invite le public à s’exprimer autour du thème "Tonbé lévé" / "Se relever", un sujet qui interroge la capacité de chacun à se relever face aux épreuves de la vie.

Ce mardi 27 janvier 2026, Matante Rosina commence la journée le sourire aux lèvres. Le matin est plutôt calme, avec de belles éclaircies un peu partout sur l’île, de quoi en profiter avant que le temps ne change. Dans l’après-midi, les nuages prennent leurs aises dans les hauts et apportent quelques averses. L’air reste un peu instable, alors Matante Rosina n’écarte pas totalement un petit coup de tonnerre par-ci par-là. La chaleur est bien installée, avec plus de 30 degrés en bord de mer. Le vent se fait discret, mais la mer reste agitée dans l’ouest et le sud, avec une houle australe entre 1,50 m et 2 m.