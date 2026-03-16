À la une de ce mardi : municipales 2026, jeune tireur condamné, fermeture des " Balançoires", frappes pakistanaises sur Kaboul, dépôt de liste et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 17 mars 2026 : - Municipales 2026 : la gauche comme la droite toujours bien ancrées à La Réunion - Tribunal de Saint-Denis : trois ans de prison pour un jeune de 18 ans qui a tiré sur un adolescent de 14 ans - L'Hermitage : après sa fermeture administrative, "Les Balançoires" cessent définitivement leur activité - Nombreux morts et blessés après des frappes pakistanaises sur Kaboul - 2e tour des municipales : les candidats ont jusqu'à 18h pour déposer leur liste - La pa Météo France i di, sé zot i di - Mardi plus calme que la veille (Photo www.imazpress.com)

Deux jours après le premier tour des élections municipales, la machine est déjà en marche pour le second tour ce dimanche 22 mars 2026. Si 14 candidat.es peuvent déjà penser à l'avenir, ayant été élu.es dès le premier tour, dix communes sont toujours dans la bataille. Un premier tour qui a conforté la place de nombreux maires déjà en place, mais qui remet aussi en question l'hégémonie d'autres candidats.

Ce lundi 16 mars 2026, le tribunal de Saint-Denis a condamné un jeune homme de 18 ans à 3 ans de prison dont 2 avec sursis. Le jeudi 12 mars, dans la montée de Montgaillard à Saint-Denis, il avait tiré un coup de carabine à plombs sur un adolescent de 14 ans qui effectuait des tours de mini moto.

Dans un message sur leurs réseaux sociaux, le restaurant "Les Balançoires" à l'Hermitage annonce ce lundi 16 mars 2026 "fermer définitivement". Le 25 février 2026, le restaurant avait été contraint de fermer administrativement après un "signalement de suspicion d'intoxication alimentaire collective". Après quoi, "une inspection de l'établissement" avait eu lieu, "mettant en évidence plusieurs manquements aux règles de sécurité alimentaire" (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le Pakistan a bombardé Kaboul lundi soir, le gouvernement afghan l'accusant d'avoir tué de nombreux civils dans un centre de traitement pour toxicomanes où des journalistes de l'AFP ont vu des dizaines de morts et blessés au milieu des décombres.

Après le premier tour des municipales, dimanche 15 mars dernier, qui a vu l'élection de 14 maires, les candidats disposent encore de quelques heures pour négocier d'éventuelles alliances ou décider de se maintenir. Les listes pour le 2e tour, prévu dimanche 22 mars 2026, doivent être officiellement déposées en préfecture au plus tard ce mardi 17 mars à 18 heures.

Pour ce mardi 17 mars, matante Rosina nous annonce quelques averses le matin dans le sud et l'est du Volcan, pendant que le soleil domine ailleurs. Les nuages prennent ensuite le relief d'assaut l'après-midi, mais les averses restent moins imposantes que la veille. Les hauts de l'ouest et du nord-ouest restent quand même un peu plus exposés que le reste de l'île.